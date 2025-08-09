راه اندازی ۶ رشته جدید در دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مدیر توسعه آموزش و برنامهریزی دانشگاه خلیج فارس گفت: در سال تحصیلی جدید، ۶ رشته دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با هدف پاسخ به نیازهای تخصصی بازارکار به مجموعه آموزشی این دانشگاه اضافه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، محمد ایزدپناه اظهار داشت: با هدف توسعه آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای رفع نیازهای بومی، منطقهای و ملی، دانشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اقدام به راهاندازی ۶ رشته جدید در مقاطع مختلف تحصیلی کرده است.
وی افزود: در مقطع کارشناسی، دو رشته جدید «حقوق» و «مهندسی ایمنی و بازرسی فنی در صنایع نفت و گاز» به فهرست رشتههای دانشگاه افزوده شده است.
ایزدپناه یادآورشد: رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی با توجه به ظرفیتهای خاص شهرستان جم و نقش آن در صنعت نفت و گاز، به طور اختصاصی در دانشکده فنی و مهندسی جم ارائه خواهد شد.
مدیر توسعه آموزش و برنامهریزی دانشگاه خلیج فارس تصریح کرد: در مقطع کارشناسی ارشد، رشته «مهندسی برق – گرایش سیستمهای قدرت» راهاندازی شده که از شاخههای کاربردی و کلیدی مهندسی برق محسوب میشود و زمینه مناسبی برای اشتغال و پژوهش در حوزه انرژی فراهم میکند.
ایزدپناه گفت: با هدف تقویت فعالیتهای پژوهشی و پشتیبانی علمی از بخشهای راهبردی استان، از مهرماه امسال پذیرش دانشجو در دو رشته دکتری تخصصی «علوم و مهندسی شیلات» و «مهندسی شیمی استادمحور» آغاز خواهد شد.
وی افزود: این توسعه آموزشی با نگاه به مسائل و چالشهای منطقهای و در راستای مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه صورت گرفته است.
ایزدپناه اضافه کرد: افزایش رشتههایی مانند حقوق، مهندسی ایمنی و شیلات، نشاندهنده اهتمام دانشگاه به ایفای نقش مؤثر در توسعه پایدار استان بوشهر و تربیت دانشآموختگان توانمند برای خدمت به جامعه و صنعت است.
وی افزود: دانشگاه خلیج فارس به عنوان دانشگاه مادر استان بوشهر، همواره در مسیر پاسخگویی علمی به نیازهای جامعه گام برداشته و تلاش دارد با توسعه متوازن رشتهها، نقشی فعالتر در ارتقای کیفیت آموزش عالی و توسعه منطقهای ایفا کند.