کارشناس اداره‌کل هواشناسی فارس اعلام کرد: از امروز تا اواسط هفته در نیمه جنوبی و برخی مناطق غربی استان شاهد بارش‌های رگباری پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد خواهیم بود.

علیزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با تأکید بر اینکه این بارش‌ها همه مناطق را در بر نخواهد گرفت، افزود: پراکنده و نقطه‌ای بودن بارش‌ها می‌تواند در برخی نقاط باعث بروز سیلاب‌های موقتی شود.

وی افزود: شهرستان‌های لار، بخش‌هایی از زرین‌دشت، لامرد، مهر، فراشبند، فیروزآباد، کوه‌چنار و خنج از جمله مناطقی هستند که احتمال وقوع این شرایط در آنها بیشتر است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی فارس گفت: برای شیراز پدیده خاصی پیش‌بینی نمی‌شود، اما احتمال رشد ابر و بارش ضعیف رگباری در اواسط هفته وجود دارد.

علیزاده اظهارداشت: دمای هوا در روزهای آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و هوای گرم به‌ویژه در مناطق جنوبی استان ماندگار است.