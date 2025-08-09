پنج کیلومتر از طرح دو بانده سازی جاده گناباد به قاین با ۸۰ میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بهره برداری از این محور گفت: طرح دو بانده سازی جاده حادثه خیز گناباد به قاین به طول ۳۲ کیلومتر است که ۲۹ کیلومتر آن در استان خراسان رضوی و سه کیلومتر در استان خراسان جنوبی قرار دارد.

هادی محمدپور ، هزینه هر کیلومتر اجرای آسفالت جاده اصلی را حدود چهل میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کمبود اعتبار و افزایش هزینه های ساخت و توسعه راههای کشور را از جمله مشکلات کندی روند اجرای طرح دو بانده سازی جاده گناباد به قاین است.

محمدپور گفت: جاده گناباد به قاین یکی از جاده های حادثه خیز کشور و استان خراسان رضوی است و در دو سال گذشته ۳۸ نفر بر اثر تصادفات در این جاده جان خود را از دست دادند.

شهرستان گناباد واقع در جنوبی‌ترین ناحیه استان خراسان رضوی، که نقطه ورودی این استان از استان‌های جنوبی و مرکزی است، در مسیر تردد تعداد زیادی از زائران، مسافران و وسائل نقلیه سبک و سنگین قرار دارد.

مرکز شهرستان گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.



