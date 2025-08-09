پخش زنده
امروز: -
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس از آغاز عملیات مرمت دو مسجد تاریخی علیخان و باقرخان اشکنان در شهرستان لامرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن ضیایی گفت: مساجد تاریخی علیخان و باقرخان اشکنان متعلق به دوره قاجاریه هستند و عملیات مرمت آنها با تخصیص اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد ریال آغاز شده است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با اشاره به جزئیات این طرح مرمتی افزود: در مسجد تاریخی علیخان، اقداماتی از جمله اجرای عایق رطوبتی بام، تعمیر تیرهای چوبی سقف، مرمت سفیدکاری بدنه خارجی، اجرای کانال دفع نم اطراف بنا و تعمیر درهای چوبی در دستور کار قرار دارد.
ضیایی گفت : در مسجد باقرخان اشکنان نیز فنسکشی اطراف مسجد و مرمت بخشهای داخلی انجام خواهد شد.
وی افزود : مسجد علیخان اشکنان در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۹ با شماره ۳۰۶۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ومسجد باقرخان نیز از آثار دوره قاجار است و بخشی از مجموعه تاریخی علیخان محسوب میشود.
شهرستان لامرد در فاصله ۳۶۵ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد و بخش اشکنان ، یکی از مناطق تاریخی و فرهنگی این شهرستان محسوب میشود