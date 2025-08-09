تالار‌های بورس کالای ایران امروز شنبه ۱۸ مرداد میزبان عرضه یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۹۳۶ تن انواع محصول هستند که بیشترین حجم عرضه در تالار حراج باز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تالار حراج باز امروز با بیشترین حجم عرضه به میزان یک میلیون و ۲ هزار و ۷۲۰ تن انواع محصول را شامل می شود.

در این تالار قرار است یک میلیون تن سنگ آهن، ۲ هزار و ۹۰ تن مواد پلیمری و ۶۳۰ تن مواد شیمیایی عرضه شود.

در تالار صنعتی ۸۳ هزار و ۲۳۸ تن فولاد عرضه می‌شود.

در تالار پتروشیمی ۱۲ هزار و ۸۹۸ تن محصول شامل ۷ هزار و ۴۲۵ تن مواد شیمیایی و ۵ هزار و ۵۶۴ تن مواد پلیمری روی تابلو می‌رود.

تالار صادراتی عرضه ۴۶ هزار و ۱۵۳ تن محصول را تجربه می کند که شامل ۴۵ هزار و ۹۵۳ تن قیر و ۲۰۰ تن عایق رطوبتی است.

در تالار فرعی نیز ۲ هزار و ۸۳۵ تن محصول آماده معامله است.