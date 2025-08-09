به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علیرضا قورچی بیگی در مسابقات انتخابی تیم شطرنج نابینایان و کم بینایان کشور به مصاف رقبا می رود.

این مسابقات از امروز تا ۲۱ مرداد در بابلسر برگزار خواهد شد.

قضاوت داور بین‌المللی استان در مسابقات فوتبال جوانان آسیا

فاطمه نصیری داور بین المللی فوتبال استان در مسابقات جوانان آسیا قضاوت می کند.

این مسابقات به میزبانی لائوس در حال برگزاری است.

برد تیم شمس آذر مقابل ملوان

تیم شمس آذر در ادامه بازی های دوستانه خود در ورزشگاه سردار آزادگان مقابل ملوان به برتری رسید.

تگ گل شمس آذر را هومن ربیع زاده در دقیقه ۵۰ وارد دروازه میهمان شمالی کرد.

نماینده استان پیش از این مقابل تیم های آلومینیوم اراک و منتخب تهران صاحب برتری شده بود.

شمس آذر در دو بازی دیگر تدارکاتی مقابل پیکان به نتیجه تساوی و تنها باخت این تیم مقابل نساجی قائم شهر رقم خورد.

نماینده استان بیست و هشتم مرداد در چارچوب هفته نخست لیگ برتر در ورزشگاه پاس قوامین تهران میهمان استقلال خوزستان است.