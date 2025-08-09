به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،استاندار خراسان رضوی دیشب در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در خانه صنعت معدن و تجارت استان گفت:بخش مهمی از تامین طرح تولید لوله‌های CRC (لوله‌های دارای آلیاژ مقاوم نسبت به خوردگی)را کنسرسیوم صنایع استان خراسان رضوی پذیرفته است.

غلامحسین مظفری افزود: خراسان رضوی ظرفیت‌های گرانبهایی دارد که تنها با قرار گرفتن در کنار یکدیگر می‌توانیم چالش‌ها را پشت سر بگذاریم.

وی مشکلات حوزه انرژی، بویژه برق و آب را از چالش‌های اصلی خراسان رضوی برشمرد و گفت: هیچ راهی جز تلاش همه جانبه برای عبور از وضعیت فعلی وجود ندارد، مساله آب نیز کم‌اهمیت‌تر از برق نیست و باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور برای حل آن اقدام کرد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به تعیین یکی از مدیران برای پیگیری مستقیم برای موضوع آب و هماهنگی‌ها در سطح ملی افزود: هر جا از مردم فاصله گرفتیم، آسیب دیدیم و هر جا به ظرفیت مردم تکیه کردیم، موفق شدیم.

مظفری با اشاره به بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار در خراسان رضوی گفت: در چند ماه اخیر و با هم‌افزایی دستگاه‌ها و بخش خصوصی، رتبه محیط کسب و کار استان از جایگاه ۲۲ به رتبه اول کشور ارتقا یافته است.

وی بر لزوم پیوست رسانه‌ای بر طرح‌های مهم خراسان رضوی تاکید و افرود: هر طرح مهم باید پیوست رسانه‌ای داشته باشد تا زمینه اطلاع‌رسانی درست و ایجاد فضای امید فراهم شود.

مظفری با اشاره به شرایط سخت تولیدکنندگان و تحریم‌های اقتصادی، گفت: هدف اصلی طراحان تحریم، ضربه‌زدن به تولید بوده است. با این حال، ایثارگری و تلاش تولیدکنندگان باعث شده که کشور در مسیر پایدار بماند.

افزایش هزینه‌های تولید در شرایط سخت اقتصادی

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: علاوه بر اینکه مصرف برق حوزه تولید به مدت سه روز در هفته محدود شده است، مواردی از جمله «ترانزیت» و جریمه به دلیل «تجاوز از قدرت» نیز به قبوض برق واحد‌های تولیدی اضافه شده است.

فیروز ابراهیمی اظهار کرد: سرفصلی به نام «تجاوز از قدرت» که به قبوض برق حوزه تولید اضافه شده است، در واقع جریمه واحد تولیدی به سبب مصرف بیشتر از دیماند آن بوده که چندین برابر مبلغ اصلی قبض برق واحد است.

وی گفت:«دیماند» مقدار قدرت خریداری شده‌ای است که بایددر هنگام خرید برق محاسبه شود و مقدار دیماند خریداری شده مشخص کننده حداکثر توان الکتریکی است که می‌توان به مصرف کننده ارایه داد.

به گفته وی، اگر مصرف کننده بیش از مقدار دیماند خریداری شده مصرف کند مشمول جریمه تجاوز از دیماند خواهد شد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: در شرایطی که برق واحد‌های تولیدی به مدت سه روز در هفته قطع می‌شود، اضافه کردن هزینه‌هایی مانند ترانزیت یا تجاوز از قدرت، به قبوض برق آنها دور از انصاف است.

وی رسیدن به حدود ۲۵ هزار مگاوات کسری برق در کشور را ناشی از مصرف بی ضابطه برق در برخی بخش‌های دیگر توسط افرادی دانست که بخش تولید برای آنها در اولویت قرار ندارد.

ابراهیمی اظهار کرد: صنعت ستون فقرات اقتصاد کشور است و نباید مورد هجمه مشکلات مختلف قرار گیرد، مواردی مانند صادرات برق به افغانستان یا افزودن بر هزینه‌های بخش تولید این مهم که تولید در اولویت کشور قرار دارد را زیر سوال می‌برد.

در پایان این نشست تفاهم‌نامه همکاری بین خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و خانه مطبوعات و رسانه‌های استان به امضا رسید.