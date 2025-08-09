پخش زنده
پژوهشگران وصلهای سهبعدی طراحی کردهاند که نهتنها آسیب قلب را میبندد، بلکه با بافت قلب یکپارچه شده و به بازسازی کامل آن کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک تیم پژوهشی بینرشتهای از مؤسسه ETH زوریخ و بیمارستان دانشگاه زوریخ، به سرپرستی پروفسور «رابرت کاتسشمان» و پروفسور «عمر دزمالی»، موفق به توسعه وصله قلبی سهبعدی نوینی شدهاند که میتواند شیوه درمان آسیبهای قلبی را متحول کند. این دستاورد که نتایج آن در مجله علمی Advanced Materials منتشر شده، میتواند جایگزینی پیشرفته برای وصلههای پریکارد گاوی رایج باشد.
وصله جدید که با نام RCPatch (وصله قلبی تقویتشده) معرفی شده، علاوه بر بستن پارگی یا نقص در دیواره قلب، قادر است با یکپارچهشدن در بافت قلب، روند بازسازی کامل عضله قلب را تسهیل کند.
وصلههای پریکارد گاوی به دلیل پایداری، نفوذپذیری و سهولت کاشت، در جراحیهای قلبی کاربرد گستردهای دارند، اما بهدلیل بیاثر بودن زیستی، همواره بهعنوان جسم خارجی در قلب باقی میمانند و میتوانند موجب عوارضی همچون رسوب کلسیم، لخته خون و التهاب شوند.
«لوییس جونز»، نویسنده اصلی این پژوهش میگوید: «وصلههای متداول با بافت قلب ادغام نمیشوند و در بدن باقی میمانند. هدف ما ساخت وصلهای بود که با بافت طبیعی قلب پیوند بخورد.»
RCPatch از سه بخش تشکیل شده است: یک مش ظریف برای بستن آسیب، یک داربست سهبعدی چاپشده برای ایجاد استحکام، و یک هیدروژل حاوی سلولهای عضله قلب. داربست از پلیمر زیستتخریبپذیر ساخته شده و بهمرور در بدن تجزیه میشود، در حالی که سلولهای موجود در هیدروژل با بافت قلبی ترکیب شده و بخشی از آن میشوند. به این ترتیب، پس از ترمیم کامل، هیچ جسم خارجی در بدن باقی نخواهد ماند.
آزمایشهای اولیه روی مدلهای حیوانی نشان داد این وصله قابلیت کاشت موفق و مقاومت در برابر فشار بالای قلب را دارد و میتواند از خونریزی جلوگیری و عملکرد قلب را بازیابی کند. در آزمایشهای پیشبالینی روی قلب خوک، RCPatch توانست نقص مصنوعی در بطن چپ را بهطور کامل ببندد.
پژوهشگران امیدوارند با ادامه تحقیقات و بررسی پایداری وصله در مطالعات طولانیمدت، این فناوری بهزودی برای استفاده انسانی آماده شود و درمان پارگیها و آسیبهای قلبی پس از سکته قلبی را دگرگون سازد.