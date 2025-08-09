پخش زنده
رئیس سازمان دامپزشکی کشور : صنعت تولید داروهای دامی در سمنان ، امنیت دارویی کشور را تضمین کرده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا رفیعیپور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در بازدید از شرکت داروسازی در سمنان، این مجموعه را یکی از پایگاههای مهم تولید داروهای دامی و انسانی در کشور معرفی کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد سمنان در بخش دارویی افزود: این مجموعه نه تنها نیازهای داخلی را تأمین میکند، بلکه در شرایط بحرانی با ذخیرهسازی و افزایش تولید، امنیت دارویی کشور را تضمین کرده است.
رفیعیپور همچنین از برنامههای وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان داروهای دامی خبر داد و گفت: خودکفایی در این حوزه از اولویتهای مهم کشور است و رویاندارو سمنان نقش کلیدی در این مسیر دارد.
استاندار سمنان هم در این بازدید با اشاره به حمایتهای ویژه از این شرکت افزود: مشکلات زیرساختی، گمرکی و تأمین مواد اولیه این مجموعه پیگیری شده و مصوباتی برای تسهیل فعالیتهای آن صادر شده است.
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان نیز با تأکید بر لزوم تمرکز تولیدکننده بر فرآیند تولید گفت: تولیدکننده نباید درگیر بروکراسی، گمرک، انرژی یا محیطزیست باشد؛ باید فقط به فکر کیفیت، توسعه و صادرات باشد.
احمدرضا میرمطلبی مدیرعامل این شرکت دارویی نیز با تشریح برنامههای توسعهای این مجموعه و با اشاره به آمادگی برای توسعه داروهای انسانی در صورت حمایتهای لازم، گفت: خط تولید آمپول و ویال در این شرکت تا پیش از بهار آینده به بهره برداری میرسد.