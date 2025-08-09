مسئول واحد حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران از شناسایی ۱۲۲۷ مورد تخلف در حریم راههای استان در تیرماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی شقاقی مسئول واحد حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم راههای مازندران به صورت مستمر توسط گشتهای راهداری شناسایی میشوند که در تیرماه امسال، ۸۴ مورد برخورد با دستفروشان حاشیه راه، ۱۱۰۰ مورد جمع آوری تابلوها و بنرهای غیرمجاز، ۸ مورد انسداد راه دسترسی غیرمجاز و ۳۵ مورد برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز صورت پذیرفت.
او افزود: به استناد ماده ۱۷ قانون ایمنی راهها، ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهنهای کشور و در طول کنارگذرهائی که وزارت راه و شهرسازی احداث کرده یا میکند و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع است.
شقاقی با بیان این که درصورت عدم برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم راههای استان، در بحث ایمنی با چالش جدی مواجه خواهیم شد، گفت: حفظ و حراست و پاکسازی از حریم راهها نیازمند یک همت و عزم استانی و ملی بوده که میبایست تمامی دستگاههای ذیربط خود را ملزم به اجرای آن بدانند.
او بر لزوم اجرای قوانین و مقررات ایمنی راهها تاکید کرد و افزود: مردم فهیم استان قبل از هرگونه فعالیتی در خصوص ساخت و ساز در حریم راه نسبت به اخذ مجوز لازم از این اداره کل اقدام کنند.