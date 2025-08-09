پخش زنده
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از اعلام آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی استان برای اعزام زائران اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جلالزاده گفت: از مرداد ماه با آغاز سفرهای اربعین حسینی تمامی ناوگان حمل و نقل مسافر از جمله ۲۷۲ دستگاه اتوبوس، ۲۵۰ دستگاه مینیبوس و ۳۲۸ دستگاه سواری کرایه در خدمت زائران و مسافران اربعین است.
وی افزود: برای خدمترسانی مطلوب به زائران سفرهای اربعین ۱۴۰۴ برنامهریزیهایی در قالب ستاد استانی اربعین و کمیتههای زیر مجموعه و در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و ستاد اربعین انجام شده و ادامه دارد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: ایمنسازی محورهای مواصلاتی و ارتقا و بهبود کیفیت خدماترسانی در پایانههای مسافربری استان به زائران در کنار اقدامات تکمیلی دیگر از جمله برنامههای بخش راهداری و حمل و نقل جادهای است که با جدیت هرچه تمام پیگیری میشود.
وی گفت: همچنین برای انتقال تجهیزات و لوازم مورد نیاز مواکب به کشور عراق در راستای خدماتی رسانی به زائرین اربعین حسینی (ع) برنامه ریزی لازم صورت گرفته که همچون سنوات گذشته مالکان ناوگان باری استان انتقال تجهیزات مواکب را انجام دادهاند.
جلالزاده افزود: مسئولان کاروانهای زیارتی برای استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی با برنامهریزی قبلی نسبت به اعزام کاروانهای تحت سرپرستی خود از آغازین روزهای اعزام اقدام کنند تا در زمان ازدحام مسافر خللی در جابهجایی اعزام ایجاد نشود.
به گفته وی مهمترین اولویت اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان در اعزام زائران کربلای معلی افزایش ایمنی در سفر است که در زمینه کنترلهای فنی و ایمنی ناوگان، مدیران فنی شرکتهای مسافربری ملزم شدهاند ناوگان خود را پیش از سفر مورد معاینه فنی قرار دهند و از صحت عملکرد ناوگان اطمینان حاصل کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد مدیران فنی از اولویتهای سفر اربعین است گفت: در این زمینه ناظران اداره راهداری و حمل و نقل جادهای و نمایندگان پلیس راه بر حسن اجرای این کار نظارت خواهند کرد و به شکل تصادفی برخی از اتوبوسها را مورد بازدید قرار میدهند.
وی افزود: کاروانهای زیارتی میتوانند از مجتمعهای خدماتی رفاهی که دارای امکانات مناسبی هستند به منظور توقفهای مورد نیاز بین راهی استفاده کنند.
جلالزاده گفت: سامانه گویای ۱۴۱ و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ نیز آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات مسافران و زائران درخصوص نحوه ارائه خدمات سفرهای اربعین در استان خراسان جنوبی خواهد بود.