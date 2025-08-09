تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین شرکت توسعه فناوری پلاسما و انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کشور با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در مراسمی که با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد، تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین شرکت توسعه فناوری پلاسما و انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کشور به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه که به امضای مدیرعامل شرکت توسعه فناوری پلاسما و رییس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کشور رسید، زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده در حوزه‌های درمانی، پژوهشی، آموزشی و تجاری‌سازی فناوری‌های نوین در حوزه سلامت خواهد بود.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، طرفین با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی به بیماران، توسعه پژوهش‌های کاربردی، آموزش تخصصی نیرو‌های مرتبط و گسترش استفاده از فناوری‌های نوین، به ویژه فناوری پلاسما در درمان زخم‌های مزمن، همکاری‌های خود را آغاز می‌کنند.

استفاده از تجهیزات پیشرفته جت پلاسمای درمان زخم در کلینیک‌های تحت پوشش انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کشور و ارزیابی نتایج درمانی نیز از جمله محور‌های این همکاری خواهد بود.

همچنین، این تفاهم‌نامه امکان توسعه شبکه همکاری‌های ملی و بین‌المللی را فراهم کرده و بستری برای جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های نوآورانه در حوزه پیشگیری و درمان زخم‌های مزمن ایجاد خواهد کرد.