به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری با بیان اینکه توقف کاشت برنج در استان‌های کم آب از جمله تاثیرات اجرای صحیح الگوی کشت بوده، تصریح کرد: پیش از این کشت برنج در ۱۶ استان گسترش یافته بود، اما با تاکیدات وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری اصلاح الگوی کشت، تولید برنج در سه استان محدود شده است.

وزیر جهاد درباره علل کندی اصلاح الگوی کشت گفت: یکی از دلایل این امر مقاومت کشاورزان در برابر محصولات توصیه شده است، چرا که اغلب آنها با محاسبات ابتدایی و نه چندان دور اندیشانه گمان می‌کنند حتی اگر از یارانه و برنامه‌های حمایتی دولت برای تامین نهاده‌های کشاورزی مانند سم و کود و بذر نیز چشم بپوشند باز هم کشت محصول پر آب بر مورد نظرشان سود آور خواهد بود.

وی دلیل افزایش تولید برخی از محصولات پر آب بر را همین محاسبات نادرست و غیر مطمئن دانست و گفت: این اصرار به تولید محصولات پر آب بر که ممکن است در یک فصل قیمت بالایی داشته باشند، باعث می‌شود که بازار اشباع شده و همین کشاورزان در فصل برداشت از نبودن مشتری و روی دست ماندن محصولاتشان گلایه کنند و سر انجام نیز مجبورند حاصل زحمات خود را با پایینترین قیمت به واسطه‌ها و دلال‌ها بدهند.

نوری افزود: رعایت نکردن الگوی کشت و اصرار به تولید محصولات پر آب بر به ویژه در مناطق کم آب، علاوه بر ضرر و زیانی که به دلیل اشباع بازار در فصل برداشت برای کشاورز به همراه دارد، بخش بزرگی از ثروت ملی و منابع با ارزش کشور به ویژه آب را هدر می‌دهد.

نوری با بیان اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است و این موضوع هزاران سال است که بصورت طبیعی در تاریخ بشر وجود دارد، تصریح کرد: باید با اصلاح الگوی کشت و اجرای روش‌های نوین مصرف و همچنین پرهیز از صادرات محصولات آب‌بر، این موضوع را کنترل کنیم.

وی افزود: ادامه‌دار شدن یک الگوی اشتباه در حوزه کشاورزی باعث آسیب به کل اقتصاد کشور می‌شود.