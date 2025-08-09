معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: این سازمان مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران در شهرک‌های صنعتی ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا انصاری امروز در بازدید از شهرک صنعتی در حال احداث چهرگان شبستر افزود: برای جذب سرمایه گذاران و تسهیل روند سرمایه‌گذاری آنان در شهرک‌های صنعتی، حداکثر مشوق‌های قانونی در شهرک‌های صنعتی اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت نگاه ویژه‌ای به راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان و فناورانه دارد اظهار کرد: پرداخت تسهیلات دولتی به این شرکت‌ها برای راه اندازی راحت‌تر است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرک صنعتی چهرگان شبستر گفت: بر اساس اقدامات شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی تا چند روز آینده شبکه گاز رسانی به این شهرک متصل و تا یک ماه آینده شبکه آبرسانی از چاه آب به بهره برداری می‌رسد.

انصاری ادامه داد: با تکمیل زیرساخت‌های لازم در این شهرک، مراحل اجرا و ساخت ۱۰ واحد صنعتی در این شهرک آعاز می‌شود.

شهرک صنعتی چهرگان شبستر در زمینی به مساحت ۲۶.۵ هکتار احداث می‌شود که ۱۳ هکتار آن فاز عملیاتی است. تاکنون حدود ۹.۵ هکتار از زمین‌های صنعتی این شهرک واگذار شده و قرارداد واگذاری ۱۰ قطعه زمین صنعتی در این شهرک منعقد شده است.

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سفر یک روزه به تبریز از پهنه صنعتی چله خانه و شهرک‌های صنعتی کوزه کنان هم بازدید کرد و در جریان مشکلات سرمایه گذاران آنها قرار گرفت.

پهنه صنعتی چله خانه در سال ۱۳۶۰ در قالب صنایع روستایی جهاد سازندگی ایجاد شده و در زمان کنونی با حدود ۲۰۰ واحد فعال و ۲۵ واحد غیر فعال، متولی ندارد و سرمایه گذاران در این پهنه صنعتی خواستار ساماندهی و تحت پوشش قرار گرفتن واحد‌های این پهنه تحت پوشش شرکت شهرک‌های صنعتی استان و اعطای مجوز برای فعالیت این واحد‌ها شدند.

واحد‌های فعال در این پهنه صنعتی در زمینه تولید مصنوعات فلزی و قطعات خودرو و لوازم خانگی و منسوجات صنعتی مانند حوله بافی فعالیت می‌کنند و یک هزار و ۲۰۰ نفر در این پهنه صنعتی اشتغال دارند.

شهرک صنعتی مصالح ساختمانی، صنعتی شبستر، ناحیه صنعتی کوزه‌کنان و چهرگان و در راس آنها شهرک سرمایه گذاری خارجی در شهرستان شبستر واقع هستند.