به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: این طرح با هدف تحول‌گرایی در کشاورزی با کشت و توسعه برخی از میوه‌های گرمسیری مانند انبه، چیکو، کـُنار، گواوا و آووکادو اجرا شد.

مسعود گرگیج افزود: این طرح با سرمایه‌گذار بخش خصوصی و با مشاوره و همکاری شرکت اسپانیایی (Ininsa)، در حال اجرا است و به‌عنوان گلخانه تیپ چهار مناطق گرمسیری شناخته می‌شود.

وی گفت: طرح گلخانه‌ای میوه‌های گرمسیری با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی اجرا شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با اشاره به اهمیت این نوع طرح‌ها در توسعه بهره‌وری و افزایش تولید میوه‌های گرمسیری، اجرای آن را نمونه‌ای موفق و الگویی برای سایر مناطق استان و کشور دانست.

بیشتر بخوانید؛ برداشت محصولات گلخانه ای در بخش جغین رودان

وی گفت: سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات میوه‌های گرمسیری از کشور خارج می‌شود و اجرای این قبیل طرح‌ها می‌تواند به جلوگیری از خروج ارز و خودکفایی در تولید این محصولات کمک کند.

استان هرمزگان با دارابودن بیش از ۱۶۰ هزار هکتار سطح زیرکشت باغی و زارعی و همچنین تولید افزون‌بر سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن انواع محصولات از جمله خرما، مرکبات، سبزی و صیفی، میوه‌های گرمسیری و بیش از ۷۵ هزار تن محصولات دامی از قابلیت‌های مناسبی در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی برخوردار است.