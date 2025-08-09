امروز شاخص کل بورس با رشد ۱۶ هزار و ۲۴۹ واحدی به سطح ۲،۵۷۱،۱۲۵ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با رشد ۲ هزار و ۱۳۳ واحدی به سطح ۷۸۴ هزار و ۳۸۶ واحد رسید.

شاخص کل فرابورس با رشد ۱۳.۳۵ واحدی به ۲۳ هزار و ۵۲۵ واحد رسید.

ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به حدود ۷ هزار میلیارد تومان رسید.

تعداد نماد‌های مثبت ۳۹۰ نماد و تعداد نماد‌های منفی ۴۵۶ نماد بوده است.

در معاملات روز جاری شاهد ورود ۷۶۸ میلیارد تومان پول حقیقی به معاملات خرد بودیم.

گفتنی است که در معاملات روز جاری ۱۳۲ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

"فارس" با ۳۶۳۱ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشت.