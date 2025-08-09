پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی گفت: برنامهریزی و اقدامات لازم برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی از پایان مراسم سال گذشته آغاز شده و با همکاری دولت و مجلس، تلاش میشود خدماتی شایسته و در شان زائران ارائه شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، فرزانه صادق روز شنبه در بازدید از مرز چذابه با تاکید بر آغاز فعالیتها پس از اربعین سال گذشته ابراز امیدواری کرد: خدمات رسانی در شان زائران باشد و با همکاری نهادهای مختلف، بهترین کیفیت را داشته باشد.
وی افزود: از پایان آیین سال گذشته، کار برای اربعین امسال آغاز شده و نشستهای مستمری برای بهبود خدمات در حوزههای مختلف از جمله ناوگان حملونقل برگزار شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از همراهی همکاران در ستاد مرکزی و استانها تقدیر کرد و گفت: این همدلی میتواند به تعامل بهتر دولت و مجلس و در نهایت خدمترسانی مطلوبتر به مردم منجر شود.
وی همچنین از روحانیت و اصحاب رسانه نیز برای همکاریهای صمیمانه تقدیر کرد.
مرزهای چذابه و شلمچه در خوزستان از مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی در کشور هستند که هر ساله در آیین باشکوه اربعین حسینی از هزاران زائر عتبات عالیات پذیرایی میکنند.