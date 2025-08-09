واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی نیروگاه برق و بخار مکران در روز‌های پیک مصرف تابستان امسال به شبکه سراسری برق کشور متصل و وارد چرخه تولید انرژی الکتریکی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما این طرح در راستای تامین برق مورد نیاز شهرک پتروشیمی مکران در راستای توسعه اقتصادی منطقه چابهار به عنوان قطب سوم پتروشیمی کشور و تزریق برق مازاد به شبکه سراسری در ساعات پیک اجرایی شده است.

ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های حرارتی کشور با بهره‌برداری از طرح مکران به ۷۷ هزار و ۷۴۲ مگاوات رسیده است که ۶۹ درصد از این ظرفیت در اختیار بخش خصوصی است. همچنین ظرفیت کل نیروگاه‌های کشور (حرارتی، برقابی، تجدیدپذیر، اتمی، تولید پراکنده و دیزلی) نیز با سنکرون این طرح از مرز ۹۶ هزار مگاوات عبور کرده است.

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی در مدت زمان فعالیت دولت چهاردهم بالغ بر سه هزار و ۳۷۲ مگاوات افزایش یافته است که این اقدام از طریق سنکرون واحد گازی نیروگاه‌های سهند، چادرملو، گل‌گهر، ری، المهدی، خرم‌آباد، نکا و مکران و همچنین واحد بخار نیروگاه‌های بعثت پارس‌جنوبی و رودشور محقق شده است.

همچنین در طی این مدت ۶۷۰ مگاوات طرح افزایش توان عملی نیروگاه‌های گازی و ۷۵۰ مگاوات رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری نیز اجرایی شده است.