به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پروژه طراحی، تأمین و راه‌اندازی سیستم خنک‌کاری هوای ورودی توربین در چهار واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی به بهره‌برداری رسید.

طرحی که از آذرماه ۱۴۰۳ با هدف رفع ناترازی برق کلید خورد و پس از 6 ماه عملیاتی شد.

استاندار کردستان در این مراسم اظهار داشت: با افتتاح فاز توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج، ۷۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق این نیروگاه اضافه شد.

لهونی ابراز امیدواری کرد که این افزایش تولید در کاهش خاموشی‌های استان تأثیر گذار باشد.

"خدیوی" مدیرعامل شرکت تولید برق سنندج نیز در این آیین گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج با ظرفیت نامی ۱۰۳۵ مگاوات شامل چهار واحد گازی است.