پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان گفت: از اجرای پنلهای خورشیدی در ادارات و واحدهای مسکونی حمایت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، هادی حق شناس در حاشیه بهره برداری از فاز جدید نیروگاه برق خورشیدی ۲۰ کیلوواتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان، با تاکید بر لزوم تکمیل ظرفیت این نیروگاه تا ۵۰ کیلووات، گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن مدیریت مصرف برق، در حوزه تولید برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر نیز گام برداشته که نیاز این دستگاه به شبکه توزیع برق را کاهش میدهد.
وی ناترازی گیلان در پیک مصرف برق را حدود ۵۰۰ مگاوات دانست وافزود: استان گیلان ظرفیت بالایی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از جمله خورشید و آب و باد دارد.
استاندار گیلان خواستار تعیین ۱۰ هزار نقطه مناسب برای نصب پنلهای خورشیدی در سطح استان شد و خاطرنشان کرد: با مشارکت مردم در تهیه پنلهای خورشیدی به روش «BOT»، میتوانیم ضمن تولید برق ارزان، هزینه خانوارها را کاهش دهیم؛ به گونهای که تا ۲۰ سال آینده نیازی به پرداخت هزینه برق نداشته باشند.
حق شناس، ادارات و مدارس را فرصت مناسبی برای راه اندازی نیروگاههای برق خورشیدی دانست و افزود: اگرچه زمین در گیلان محدود است، اما سقف خانهها و ادارات و مدارس و به ویژه واحدهای صنعتی، ظرفیت نصب پنل خورشیدی را دارد.
وی از دستگاههای اجرایی خواست بخشی از اعتبارات عمرانی خود را به نیروگاه برق خورشیدی اختصاص دهند و یادآور شد: حداقل ۲۰۰ نهاد و سازمان دولتی در شهر رشت وجود دارد که میتوانند پنل خورشیدی را نصب و برق خودشان را تامین کنند.
استاندار گیلان با بیان اینکه فرصتها از دل تهدیدها بیرون میآید، تاکید کرد: تحریمهای ظالمانه موجب شد که امروز موشکهای ما به اسرائیل برسد و لذا باید از تهدید کمبود منابع آبی و ناترازی انرژی، به سمت انرژیهای تجدیدپذیر برویم.
وی یکی از ظرفیتهای ویژه گیلان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را موج دریا دانست و بیان کرد: باید نیروگاههای متناسب با انرژی خورشیدی و موج دریا ایجاد شود و قطعا این ظرفیت در گیلان بیش از سایر استانها وجود دارد.
حق شناس، میزان مصرف برق در بخش صنعت گیلان را حدود ۴۰۰ مگاوات دانست و گفت: استان گیلان دارای دو هزار واحد تولیدی است که میتوانند با کمک پنلهای خورشیدی، برق بخش اداری خود را تامین کنند.