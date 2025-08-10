پخش زنده
مدیر عامل شرکت ملی پست ایران : ۹ موکب خدمت رسانی پستی در مسیر پیاده روی زائران اربعین حسینی مستقر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمد احمدی افزود: ۸۰۰ هزار گذرنامه زیارتی هم برای تسهیل در امور زائران از ابتدای تیر امسال تا کنون به متقاضیان تحویل داده شده است .
معاون وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات همچنین گفت: پروژه ملی نشان گذاری مکان محور (جی نف) ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان سال نصب و راه اندازی میشود.
احمدی گفت : با راه اندازی این سامانه ملی، روند اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن افزایش می یابد.