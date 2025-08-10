استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
تلاش برای حل مشکلات خبرنگاران
استاندار آذربایجان شرقی بر حل مشکلات و چالشهای جامعه رسانهای و خبری استان تاکید کرد و گفت: امنیت شغلی، معیشت، مسکن و بیمه خبرنگاران جزو مشکلات صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری است که ما درصدد حل این مشکلات هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بهرام سرمست در نشست صمیمی با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد به مثمرثمر بودن ارتباط و تعامل با اصحاب رسانه در راستای حل مشکلات استانی تاکید کرد و گفت: چندین بار با همکاری و اطلاع رسانی به موقع خبرنگاران مشکلات استانی حل شده است.
وی به حل مشکلات و چالشهای جامعه رسانهای و خبری استان تاکید کرد و افزود: امنیت شغلی، معیشت، مسکن و بیمه خبرنگاران جزو مشکلات صنفی خبرنگاران و عکاسان خبری است که ما درصدد حل این مشکلات هستیم.
وی با بیان اینکه فرهنگ نقد و انتقاد پذیری در جامعه ما چندان وجود ندارد ادامه داد: خبرنگاران طلایه داران نهادهای مدنی در راستای آگاهیبخشیاند و در این ایام اصحاب رسانه با همافزایی کامل توانستهاند امنیت ذهنی و روانی جامعه را برقرار کنند.
وی از همکاری و همافزایی اصحاب رسانه با مدیران دولتی در برگزاری جشن قهرمانی تراکتور ابراز قدردانی کرد و افزود: جشن قهرمانی تیم فوتبال تراکتور با هدایت و فرهنگسازی مردم توسط اصحاب رسانه به خوبی برگزار شد.
سرمست به چالش ها و مشکلات ایام استانداری خود اشاره کرد و گفت: با همراهی و همدلی خبرنگاران به خصوص در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مشکلات را پشت سر گذاشتیم.
استاندار آذربایجان شرقی ریاست جمهوری دکتر پزشکیان را فرصت بینظیری برای آذربایجان شرقی دانست.
وی تکمیل و ساخت آزادراه و کریدورهای ارتباطی تبریز - ارومیه، تبریز - زنجان، تکمیل جاده کلاله - آغبند، بازسازی فرودگاه تبریز که در تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به استان بیشترین آسیب بین فرودگاههای کشور را متحمل شد، اجرای پروژه انتقال آب ارس به تبریز، ساخت و تجهیز واحدهای صنعتی به پنلهای خورشیدی، تاسیس نهاد مالی برای پشتیبانی از پروژههای عمرانی، ایجاد منطقه اقتصادی فناوریهای نوین و همچنین کاشت چمن هیبریدی در استادیوم یادگار امام(ره) تبریز که بعد از چندین سال به ثمر رسید را از جمله اولویت های کاری خود در استانداری عنوان کرد.
در این نشست صمیمی اصحاب رسانه به بیان نکته نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود درباره مسائل استانی، کشوری و صنفی پرداختند.