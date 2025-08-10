پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پلیمری کشور به حدود ۹ میلیون تن در سال رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برگزاری نوزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست و اهمیت آن بیان کرد: ایرانپلاست از مهمترین نمایشگاههای تخصصی کشور در حوزه صنعت پتروشیمی است که با رویکرد سیاستگذاری، نقشی مؤثر در تقویت و توانمندسازی زنجیره پاییندستی ایفا میکند.
حسن عباسزاده، رویداد ایرانپلاست را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای متنوع صنایع پاییندستی، ارتقای تعامل میان بازیگران زنجیره تولید، انتقال دانش و تجربه و ترویج مفهوم ارزشافزوده در داخل کشور دانست و افزود: برگزاری این نمایشگاه بستر همافزایی میان تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان پتروشیمی را فراهم کرده و سهم قابلتوجهی در توسعه بازارهای داخلی و خارجی دارد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه جایگزینی صادرات محصولات نهایی بهجای صادرات مواد خام یکی از اهداف محوری برگزاری این نمایشگاه است، تصریح کرد: در سالهای اخیر، شاهد افزایش مشارکت شرکتهای پاییندستی در این رویداد بودهایم که نتیجه آن ارتقای کیفیت و تنوع محصولات تولیدی و ورود بسیاری از آنها به بازارهای جهانی بوده است.
حسن عباسزاده در پاسخ به این پرسش که آیا نمایشگاه ایرانپلاست تنها ویترینی برای نمایش محصولات است یا نقش سیاستگذار و پیشران را نیز ایفا میکند، گفت: ایرانپلاست یکی از معدود نمایشگاههای تخصصی در کشور است که افزون بر معرفی محصول بهعنوان بستری برای تبادل تجربه، یادگیری متقابل و تسهیل سرمایهگذاری عمل میکند. در عین حال، ایرانپلاست عرصهای واقعی برای نمایش توانمندیهای فنی و تولیدی صنعت پتروشیمی کشور است و فقط به معرفی محصولات محدود نمیشود بلکه با حضور گسترده گروههای کالایی مختلف ازجمله مواد اولیه، محصولات پلیمری و ماشینآلات تخصصی، زنجیرهای کامل از تأمین تا تولید را به نمایش میگذارد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اهمیت ماشینآلات و تجهیزات صنعتی در توسعه صنعت پلاستیک و پلیمر کشور ادامه داد: بخش عمدهای از ارتقای فناوری در این صنعت، وابسته به بهرهگیری از ماشینآلات پیشرفته و دانش فنی روز است. ایرانپلاست در این زمینه نیز نقش مؤثری ایفا کرده و با ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان تجهیزات و مصرفکنندگان صنعتی، زمینه انتقال فناوری و افزایش بهرهوری را فراهم کرده است.
حسن عباسزاده با بیان اینکه ظرفیت تولید محصولات پلیمری کشور به حدود ۹ میلیون تن در سال رسیده است، اظهار کرد: پارسال حدود ۸.۵ میلیون تن از این ظرفیت بالفعل شد که از این مقدار ۵ میلیون تن در داخل کشور به مصرف رسید و حدود ۳ میلیون تن نیز به بازارهای خارجی صادر شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: اگر همین ۳ میلیون تن صادرات مواد اولیه در داخل کشور و در صنایع پاییندستی به کار گرفته شود، میتوان تا سه برابر ارزش فعلی صادرات، ارزشآفرینی برای اقتصاد ملی ایجاد کرد که تحقق این هدف در محور مأموریتی نمایشگاه ایرانپلاست تعریف شده است.
حسن عباسزاده افزود: نمایشگاه ایرانپلاست با هدف ترویج زنجیره ارزش در داخل کشور، بهجای تکیه بر خامفروشی، بستری برای حمایت از صنایعی فراهم میآورد که توان اشتغالآفرینی دارند و میتوانند با تولید محصولات نهایی، نقش مؤثری در افزایش صادرات غیرنفتی ایفا کنند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به رشد کیفی و کمی صنایع پاییندستی حاضر در این رویداد اظهار کرد: در سالهای ابتدایی برگزاری ایرانپلاست، تمرکز اصلی بیشتر بر تولیدات ساده بود، اما اکنون شرکتهای حاضر با محصولات فناورانه و پیشرفته در حوزههای مختلف مانند خودروسازی، ساختمان و حتی صنایع هایتک در نمایشگاه شرکت میکنند.
حسن عباسزاده ادامه داد: بسیاری از این شرکتها توانستهاند وارد بازارهای پیشرفته جهانی شوند و حضور آنها در ایرانپلاست، افزون بر نمایش توانمندیهای داخلی، ظرفیت بالای صادرات محصولات نهایی را نیز به نمایش میگذارد. این موضوع نشاندهنده بلوغ صنایع پاییندستی و توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه ایرانپلاست بستری مؤثر برای عبور از صادرات مواد خام و حرکت بهسوی صادرات کالاهای نهایی است، بیان کرد: شرکتهایی که در نمایشگاه غرفه دارند، از یکدیگر یاد میگیرند. این تعامل بهدلیل حضور گسترده شرکتها در گروههای مختلف مانند مواد اولیه، ماشینآلات، کالاهای نیمهساخته و ساختهشده و خدمات فنی بهوجود آمده است. این ارتباط میان بازیگران مختلف صنعت، منجر به عقد قراردادهای واقعی در ایام برگزاری نمایشگاه و همچنین امضای تفاهمنامههای همکاری شده است.
حسن عباسزاده با بیان اینکه بازدیدکنندگان نمایشگاه با مشاهده توانمندی این شرکتها، فرصتهای جدیدی برای توسعه کسبوکار خود پیدا میکنند، تأکید کرد: نمایشگاه ایرانپلاست فقط یک رویداد نمایشگاهی در صنعت پتروشیمی نیست بلکه فرصتی برای رشد، یادگیری و ایجاد شراکتهای جدید میان فعالان زنجیره پتروشیمی است.
نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست از ۱۷ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.