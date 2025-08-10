دستگیری متهمان سرقت به عنف طلا در فریمان
متهمان سرقت به عنف طلا در فریمان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده انتظامی فریمان گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر سرقت به عنف طلاهای یک خانم در یکی از روستاهای این شهرستان ، پی گیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ جواد ابراهیمی گفت: مأموران پلیس آگاهی دو متهم را در این زمینه شناسایی و دستگیر کردند.
وی گفت: متهمان در مواجهه با شاکی، به سرقت به عنف هفت میلیارد ریال طلا اعتراف کردند و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شد.