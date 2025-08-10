به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی فریمان گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر سرقت به عنف طلا‌های یک خانم در یکی از روستا‌های این شهرستان ، پی گیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ جواد ابراهیمی گفت: مأموران پلیس آگاهی دو متهم را در این زمینه شناسایی و دستگیر کردند.