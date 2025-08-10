رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ایجرود با اشاره به بهره‌برداری از اقتصاد اربعین و ترویج هنر صنایع دستی گفت : چندین غرفه صنایع دستی در شهر حلب استان زنجان در مسیر زائران اربعین راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، محمود باقری گفت : در شهر حلب شهرستان ایجرود، با راه‌اندازی غرفه‌های صنایع‌دستی در مسیر زائران اربعین، هنرمندان این حوزه از فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی بهره‌مند می‌شوند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ایجرود افزود: در این نمایشگاه محصولات متنوعی از جمله چاقوسازی، ملیله کاری، زیورآلات سنتی، چرم‌دوزی، گلیم‌بافی، عروسک‌بافی، بافتنی‌های سنتی، تراش سنگ، ظروف سرامیکی، نقاشی سفال و… به نمایش گذاشته شده اند.

وی گفت : این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای کمک به هنرمندان و ترویج فرهنگ و هنر صنایع دستی در استان زنجان است.

باقری افزود : صنایع‌دستی ایران بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی کشور است و باید در تمامی رویداد‌ها و مراسم‌های ملی و مذهبی به نمایش گذاشته شود.