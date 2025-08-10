مطالعه‌ای تازه نشان داد یک باکتری خاص در روده می‌تواند با تولید اسید پالمیتیک و ایجاد حالت بیش‌انعقادی، خطر لخته شدن خون و بیماری قلبی‌عروقی را به‌شدت افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آکادمی علوم چین، یافته‌های منتشرشده در نشریه Cell Reports Medicine نشان می‌دهد که رژیم غذایی پرچرب با افزایش تولید اسید پالمیتیک توسط باکتری‌های روده، موجب بالا رفتن سطح این اسید در خون و در نتیجه بروز حالت‌های بیش‌انعقادی می‌شود.

پیش‌تر مطالعات متعددی نقش میکروبیوم روده را در بیماری‌های قلبی‌عروقی نشان داده بودند، اما این نخستین‌بار است که ارتباط مستقیم آن با تولید اسید پالمیتیک و خطر لخته شدن خون به این شکل توضیح داده می‌شود. اسید پالمیتیک معمولاً از رژیم غذایی یا تولید داخلی بدن تأمین می‌شود و افزایش سطح آن با ریسک بالاتر بیماری قلبی مرتبط است.

در این مطالعه، بیماران قلبی‌عروقی سطح بالاتری از اسید پالمیتیک و حالت بیش‌انعقادی نسبت به افراد سالم داشتند. همچنین میزان باکتری خاصی به نام BT در روده این بیماران حدود ۲/۱۸ برابر بیشتر از گروه کنترل بود.

بررسی‌های بعدی نشان داد که اسید پالمیتیک می‌تواند با مهار APC – یکی از مولفه‌های کلیدی سیستم ضدانعقادی بدن – و تحریک فعال‌سازی پلاکت‌ها، خطر لخته خون را افزایش دهد. آزمایش‌ها روی موش‌ها نیز این اثرات را تأیید کرد.

تحلیل متابولیت‌های باکتری BT نشان داد این میکروب قادر به تولید اسید پالمیتیک در شرایط آزمایشگاهی است و در موش‌های آلوده به آن، سطح پلاسمایی این اسید و حالت بیش‌انعقادی افزایش یافت. همچنین رژیم پرچرب باعث رشد بیشتر این باکتری در روده، افزایش سطح اسید پالمیتیک خون و در نهایت افزایش خطر لخته شد.

نکته قابل توجه این است که هسپریدین – یک بیوفلاونوئید طبیعی و ارزان موجود در بسیاری از میوه‌ها – توانست تعامل میان اسید پالمیتیک و APC را مسدود کند و از بروز بیش‌انعقادی جلوگیری نماید.

محققان می‌گویند محور «رژیم پرچرب–میکروبیوم روده–اسید پالمیتیک» می‌تواند مکانیسم تازه‌ای در بروز بیماری‌های قلبی‌عروقی و راهی برای طراحی درمان‌های پیشگیرانه باشد.