مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی گفت: از اول مهر سال گذشته تاکنون ۹۴ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی برای مدارس افتتاحی توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرهاد فرهوی در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با محوریت ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه تعلیم و تربیت استان برای بازگشایی مدارس در تبریز گفت: در برش یک ساله نهضت توسعه عدالت آموزشی استان آذربایجان شرقی با ۲۳۱ پروژه شامل ۱۱۳۴ کلاس درس هدف گذاری شده است که در رتبه ۸ کشوری قرار دارد.

فرهوی افزود: از اول مهر سال گذشته تاکنون ۹۴ میلیارد تومان تجهیزات برای مدارس افتتاحی توزیع شده است.

اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه صفر تا صد ماموریت‌های آموزش و پرورش در پروژه مهر گنجانده شده است گفت: تلاش داریم تا در اول مهر بازگشایی مدارس آرام و بدون دغدغه با هدف تعیین تکلیف تمامی دانش آموزان و معلمان استان انجام شود.

صادقی شعار امسال پروژه مهر را توسعه عدالت آموزشی برای مدرسه اعلام کرد و گفت: برای اثربخشی بیشتر این طرح اقدامات متعددی انجام گرفته و سیاست‌های آن توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی، مشارکت اجتماع محور و توجه به سلامت و ایمنی دانش آموزان است.

وی اظهار داشت: اگر شهرداری تبریز ۳ درصد قانونی عوارض را به حساب آموزش و پرورش واریز کند بسیاری از مشکلات آموزشی و پرورشی ما در تبریز حل می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی افزود:مهمترین مانع توسعه هنرستان‌ها، نبود تجهیزات و فضا‌های آموزشی است در حالی که سعی داریم دانش آموزانی مهارت محور تربیت کنیم.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه با بیان اینکه اهمیتی که دولت به آموزش و پرورش داده است در ادوار گذشته بی سابقه بوده و بزرگترین فرصت است گفت: پیگیر سیاست‌های آموزش و پرورش در توسعه عدالت آموزشی و پروژه‌های آموزشی هستیم.

سرمست افزود: با توجه به شعار پروژه مهر در محور‌های هفت گانه این ستاد نهایت تلاش را برای رسیدن به جایگاه شایسته استان انجام می‌دهد و این مهم در سایه حمایت‌های همگانی و مشارکت والدین گرامی تحقق می‌یابد.

وی تصریح کرد: توسعه فضا‌های آموزشی به همت اداره کل نوسازی در استان جای تقدیر و تشکر دارد چرا که پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها از تاکیدات ریاست محترم جمهور است پس همه باید این را یک اولویت بدانیم و در جهت پیشرفت پروژه‌ها و جلب مشارکت‌ها تلاش زیادی داشته باشیم.