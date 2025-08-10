به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزاد رستمی گفت: در راستای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی (ع)، ۵ دستگاه کامیون، ۱۴ دستگاه ماشین‌آلات سبک و یک دستگاه جرثقیل از استان بوشهر به مرز‌های شلمچه و مهران اعزام شدند.

وی افزود: این ماشین‌آلات مجهز به موکت، نردبان، تانکر آب و اقلام موردنیاز در ایام راهپیمایی بزرگ اربعین هستند.

رستمی یادآور شد: خودرو‌های اعزامی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر تا پایان پیاده روی اربعین در مرز مستقر خواهند بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان درخصوص آخرین آمار جابجایی زائران اربعین در استان بوشهر نیز بیان کرد: از ۵ تا ۱۸ مرداد ۱۲ هزار و ۱۷۸ مسافر از استان به مرز شلمچه اعزام شده‌اند.

رستمی ادامه داد: همچنین در همین بازه زمانی هزار و ۷۱۰ مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی از مرز شلمچه به بوشهر برگشته‌اند.