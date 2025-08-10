تامین مواد ناریه و گازوییل از چالشهای اصلی معدنکاران است و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با آماده سازی بسته های سرمایه گذاری اکتشافی به دنبال جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای توسعه معدنکاری است.

تامین مواد ناریه و گازوییل، چالش‌های اصلی معدنکاران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، در نشست خبری از آمادگی واگذاری یک بسته سرمایه گذاری اکتشافی به ارزش ۴۱۰ میلیارد تومان در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: این بسته در هفته آینده طی مناقصه ای به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و در صورت استقبال، سایر بسته ها در ۲۱ استان کشور عرضه می شوند.

زارع تاکید کرد: تامین مواد ناریه و گازوییل، به عنوان سوختهای اصلی در معدنکاری، یکی از چالشهای بزرگ معدنکاران است که باید برای آن راهکاری جدی اندیشیده شود.

وی افزود: ایمپاسکو هر ساله در محدوده های تحت مدیریت ایمیدرو، حدود ۷۰ میلیون تن معدنکاری انجام می دهد و برای امسال برنامه ریزی ۱۴۶ هزار متر حفاری اکتشافی را دارد. همچنین این شرکت ۲۷۰ پروانه آماده واگذاری و بیش از ۷۰۰ پروانه دیگر در دست آماده سازی دارد تا ظرفیت اکتشافات معدنی کشور را توسعه دهد.

مدیرعامل ایمپاسکو ضمن اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، گفت: پروانه بهره برداری معادن به شرکتهای مشترک مکتشف واگذار می شود تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شود.

زارع همچنین به اقدامات ایمپاسکو در زمینه ایمنی معادن اشاره و اعلام کرد: با سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی و تغییر مدیریت در بخش ایمنی، تلاش می شود آسیبهای معدنی کاهش یابد. ساخت پایگاههای امداد و نجات و پایش سختافزاری ایمنی از دیگر برنامه های عملیاتی این شرکت است.

وی توسعه اقتصاد دانش محور در بخش معدن و اهمیت نیروی انسانی خبره را پیش نیاز پیشرفت دانست و افزود: ایران باید از کشورهای پیشرفته در زمینه تبدیل مواد معدنی به محصولات با ارزش افزوده بالا الگو بگیرد تا اثرات مثبت اقتصادی بیشتری از معدنکاری حاصل شود.