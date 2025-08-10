پخش زنده
یکی از رهبران جنبش حماس تاکید کرد سلاح مقاومت تا زمانی که اشغالگری باقی است یک حق مشروع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «اسامه حمدان» از رهبران جنبش حماس به تلویزیون العربی گفت: تلاشهای میانجیها ادامه دارد و درباره هیچ گونه تحولاتی مربوط به مذاکرات آتشبس به ما اطلاعی داده نشده است. قبل از اینکه اظهارات استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا به خاورمیانه مذاکرات را از بین ببرد ما در دور اخیر مذاکرات مرحله بزرگی را طی کرده بودیم.
وی گفت: هدف اصلی ما توقف جنگ، بازگشایی گذرگاهها و لغو محاصره نوار غزه است.
اسامه حمدان تاکید کرد: سلاح مقاومت تا زمانی که اشغال باقی است یک حق قانونی و مشروع است. مقاومت تا زمان تشکیل کشور مستقل فلسطین پای بر جا خواهد بود.