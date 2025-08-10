پخش زنده
امروز: -
رئیس گروه توسعه پایدار، محیط زیست و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: ثبت فرم خوداظهاری واحدهای تولیدی کشاورزی در سامانه جامع محیط زیست ضروریست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ناهید هجرانی با اشاره به مفاد آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، بر لزوم خوداظهاری واحدهای تولیدی کشاورزی در سامانه جامع محیط زیست تاکید کرد.
او تصریح کرد: همه واحدهای تولیدی کشاورزی شامل دامداریها، مرغداریها، واحدهای آبزیپروری و غیره، موظفاند مشخصات، مقدار و نحوه مدیریت پسماندهای تولید شده خود را در سامانه جامع محیط زیست به نشانی http:iranemp.ir ثبت کنند.
رییس گروه توسعه پایدار، محیط زیست و امور فناوری سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: این واحدها باید نسبت به مدیریت پسماندهای عفونی، ظروف دارو، قوطیهای سموم و اجسام تیز و برنده کشاورزی در بخشهای عفونی، تیز و برنده مطابق ضوابط مدیریت پسماندهای ویژه و از طریق سامانه جامع محیط زیست اقدام کنند.
ناهید هجرانی افزود: در صورت اتخاذ هرگونه روش مدیریتی خارج از سامانه مذکور، ضمن معرفی متخلفین به مراجع قضایی، از تمدید مجوز، افزایش ظرفیت یا صدور مجوز جدید برای این واحدها جلوگیری به عمل خواهد آمد.
او تصریح کرد: ملاک ارزیابی و بررسی عملکرد زیست محیطی واحدها، منحصراً سامانه جامع محیط زیست خواهد بود و تمامی فعالیتهای مربوط به مدیریت پسماندها باید در این سامانه ثبت و مستندسازی شود.