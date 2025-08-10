پخش زنده
پژوهشگران با توسعه مادهای فعالشونده با نور خورشید موفق شدند آلایندههای مقاوم PFAS را به ترکیبات بیضرر، از جمله فلوراید قابلاستفاده، تبدیل کنند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پژوهشگران دانشگاه آدلاید استرالیا موفق به توسعه مادهای شدهاند که با فعالسازی توسط نور خورشید میتواند ترکیبات شیمیایی خطرناک موسوم به PFAS را در آب تجزیه کرده و آنها را به ترکیبات بیضرر، از جمله فلوراید، تبدیل کند. این دستاورد نویدبخش راهکاری کممصرف برای تصفیه آب و پاکسازی محیطزیست است.
دکتر کامرون شیرر، سرپرست این تحقیق، گفت: «آلودگی PFAS همچنان یک تهدید جهانی برای سلامت محسوب میشود و این پژوهش گامی مهم برای ایجاد جوامع ایمنتر و اکوسیستمهای پاکتر است.»
PFAS گروهی از مواد شیمیایی مصنوعی هستند که در محصولاتی مانند ظروف نچسب، فومهای اطفای حریق و پارچههای ضدآب استفاده میشوند و به دلیل پیوندهای قوی کربن–فلورین، به سختی تجزیه میشوند. این مواد در محیطزیست و بدن انسان انباشته شده و با مشکلات جدی سلامت از جمله اختلالات رشد، ناباروری و سرطان مرتبطاند.
بر اساس دادههای اخیر، بیش از ۸۵ درصد استرالیاییها دارای مقادیر قابلتشخیص PFAS در خون خود هستند و دستورالعملهای جدید، حد مجاز این مواد در آب آشامیدنی را به چند نانوگرم در هر لیتر کاهش دادهاند.
دکتر شیرر توضیح داد که روشهای معمول تجزیه آلایندهها با افزودن مواد شیمیایی واکنشپذیر عمل میکنند، اما ساختار PFAS مانع از این فرایند میشود. تیم او با تغییر شرایط و بهینهسازی کاتالیزور، موفق شدهاند اتمهای فلور محافظ را هدف قرار داده و این مواد را به طور کامل تخریب کنند.
فلوراید حاصل از این فرآیند قابل جداسازی است و میتواند در محصولاتی مانند خمیردندان یا به عنوان افزودنی کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: «مواد تولیدشده در این پژوهش میتوانند بخشی از زنجیره تصفیه PFAS باشند؛ ابتدا این مواد در آب جمعآوری و غلیظ شده و سپس با نور، توسط این ماده فعالشونده تجزیه میشوند.»
این مطالعه در مجله Small منتشر شده است.