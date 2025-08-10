پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای گفت: امسال بیش از ۵۰ مرکز آموزشی در کشور با هزینههای جدید تجهیز خواهد شد و بیش از ۱۰ هزار نفر در این مراکز در حوزه نیروگاههای خورشیدی خانگی مهارت خواهند آموخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای درحاشیه امضای تفاهم نامه تربیت ۱۰ هزار نیروی متخصص در حوزه نیروگاههای خورشیدی خانگی گفت: از هر دونفر کارجو یک نفر با فقر و کسری مهارت مواجه است که این موضوع بسیار قابل توجه است.
معاون وزیر افزود: امروز برای ایجاد شغل پایدار، نیازمند نیروهای متخصص هستیم. در حالی که سالانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر وارد بازار کار میشوند، تنها نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی ایجاد میشود و بخش قابل توجهی از این فرصتها نیز به متقاضیان واقعی نمیرسد.
محمدی بیان کرد: نرخ آموزشهای مهارتی در مقطع متوسطه دوم در جهان حدود ۷۰ درصد است، اما در ایران تنها حدود ۴۰ درصد دانشآموزان وارد هنرستانها و شاخههای مهارتی میشوند. این آمار نشان میدهد که نسل امروز ما در حوزه مهارت با کمبود جدی مواجه است و باید با استفاده از روشهای نوین و مشارکتی، این کمبود جبران شود.
این مقام مسئول گفت: نمیتوان با همان روشهای سنتی گذشته زیرساختهای آموزشی کشور را توسعه داد. باید مهارتها و استانداردها را بهروز کرد و افراد را برای ورود به بازار کار آماده ساخت. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران با داشتن حدود ۷۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفهای دولتی در سراسر کشور، یکی از پیشرفتهترین زیرساختها را در منطقه منا داراست، هرچند بخشی از این امکانات قدیمی است و نیاز به نوسازی دارد.
وی ادامه داد: تهران با وجود جمعیت بالای دانشآموز، تنها ۱۴ مرکز آموزش فنی و حرفهای دارد، در حالی که استانهایی مانند خراسان رضوی ۵۵ مرکز و اصفهان ۳۱ مرکز دارند. این کمبود بهویژه در حوزه آموزش انرژیهای تجدیدپذیر محسوس است.
محمدی گفت: امسال بیش از ۵۰ مرکز آموزشی در کشور با هزینههای جدید تجهیز خواهد شد و بیش از ۱۰ هزار نفر در این مراکز مهارت خواهند آموخت که نقش مؤثری در حوزههایی، چون ممیزی انرژی، نگهداری و تعمیرات و مهارتهای نوین ایفا میکنند.
وی افزود: علاوه بر مهارتهای سخت، در حوزههای نوین همچون تولید محتوای دیجیتال، گرافیک، دادهمحوری و هوش مصنوعی نیز سرمایهگذاری میشود تا آموزشها متناسب با نیازهای روز بازار کار توسعه پیدا کند.
وی در پایان گفت: در دو هفته آینده با هماهنگی مسئولان استانی، جلسه شورای مهارت استان تهران برگزار خواهد شد و بر اساس توافق اولیه، شهرداری تهران بهعنوان معین برخی مراکز آموزشی انتخاب خواهد شد.