به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شمس‌الله نوری‌پور رئیس بیمارستان کودکان مفید امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بیمارستان مفید یادگاری از حبیب‌الله مفید به عنوان کارآفرین و خیرین ایرانی است، این بیمارستان سال ۱۳۵۳ بیمارستان احداث شده و گروه‌های متخصص و فوق تخصص کودکان در این بیمارستان تربیت شده‌اند.

وی بیان کرد: بسیاری از اقدامات پیشرفته پزشکی مانند پیوند مغز استخوان، برای کودکان در بیمارستان انجام می‌شود. اکنون ۱۵۳ بیمار تالاسمی، ۳۴۰ نفر بیمار هموفیلی و تعداد زیادی از بیماران خاص در حال دریافت خدمات درمانی از بیمارستان کودکان مفید هستند. برخی بیماران دچار بیماری‌های عصبی مانند SMA نیز در این بیمارستان تحت درمان قرار می‌گیرند، گاهی ممکن است کشور در تامین دارو‌های موردنیاز به صورت مقطعی دچار کمبود‌هایی شوند، اما کمبود خاصی وجود ندارد.

نوری پور اظهار کرد: ۱۰۰ عضو هیئت علمی و ۳۵۰ پرستار به صورت تمام وقت در بیمارستان مشغول ارائه خدمات هستند، بیمارستان کودکان مفید با دارا بودن ۴۱۰ تخت بیمارستانی بخش مهمی از نیاز‌های درمانی کودکان و نوزادان را پاسخ می‌دهد.

وی ادامه داد: سال گذشته اولین بانک شیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را راه اندازی کردیم. سال گذشته کلینیک تخصصی تنفسی با تجهیزات پیشرفته را راه اندازی کردیم و دستگاه تست تنفسی با کمک خیرین تامین شد.

رئیس بیمارستان کودکان گفت: نوزادان نارس یا نوزادان در صف انتظار جراحی باید غذای ویژه از مسیر سیاهرگ‌های خونی دریافت کنند که امیدوارم مرکز ما در این زمینه راه اندازی شود. ٣١٠ تخت مصوب و ۴١٠ تخت فعال در بیمارستان مفید داریم.

وی اظهار کرد: شایع‌ترین بیماری‌های کودکان بیماری‌های فصلی هستند و تب و تشنج از موارد سایه مراجعه کودکان به مراکز درمانی است. هزینه‌های درمان کودکان زیر ٧ سال در بخش بستری و سرپایی شامل ویزیت در درمانگاه رایگان است. بیمارستان ٣٠٠ تختخوابی مفید برای نوسازی و بازسازی به ١٠ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

واکسن آبله مرغان و اچ دی وی به برنامه واکسیناسیون کشوری اضافه شود

رحمانی معاون درمان بیمارستان کودکان مفید در نشست خبری با کودکان گفت: در حوزه کودکان به دلیل تعرفه‌های پایین با استقبال کم پزشکان عمومی برای ورود به این رشته تخصصی مواجه هستیم، باید توجه داشت که اگر می‌خواهیم جوانی جمعیت را مورد توجه قرار بدهیم باید به سلامت کودکان و حوزه تخصصی درمان آنها هم توجه کنیم.

وی ادامه داد: مردم باید به موقع به پزشک مراجعه و بررسی‌های دوره‌ای به موقع انجام شود. یک نوزاد در یک ماهه اول باید هر هفته و تا سه ماهگی هر ماه و بعد از آن هر دو ماه یکبار ویزیت شود.

رحمانی بیان کرد: واکسن آبله مرغان و اچ پی پی باید در برنامه واکسیناسیون کشوری اضافه شود تا از بیماری‌ها در دوران نوجوانی و بزرگسالی جلوگیری کنیم.

وی اظهار کرد: اصلاح تعرفه‌ها باید صورت گیرد تا خدمات در بخش دولتی بهبود پیدا کند در قانون آمده که باید هزینه تمام شده ملاک تعیین تعرفه باشد و باید دانست که بیمه‌ها باید افزایش تعرفه را پوشش دهند و انجماد تعرفه به دلیل کاهش کیفیت خدمات می‌تواند در دراز مدت به ضرر مردم و بیماران باشد. از طرفی تعرفه پزشکی در شب با روز یکسان است در حالی که شیفت شب برای پرستاران و کارکنان خدمات متفاوت با روز محاسبه شده است.

رحمانی گفت: ۴٠٠ کودک در بیمارستان مفید پیوند مغز استخوان شده‌اند که با این پیوند‌ها ۴٠٠ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی شده است.

کمک ۴٠ میلیاردی خیرین به بیمارستان کودکان مفید

سید امید موسوی مدیر بیمارستان کودکان مفید گفت: امیدواریم خیرین در حوزه سلامت فعال‌تر باشند اگر نگاه خیرین را به سمت سلامت ببریم و خیران برای بیمارستان تیم پشتیبانی باشند. یکی از مشکلات ما کودکان اتباع است و ما تلاش می‌کنیم که هیچ کودکی به دلیل هزینه از درمان باز نماند.

وی ادامه داد: خیرین ۴٠ میلیارد تومان در سه سال گذشته به بیمارستان کودکان مفید کمک کرده‌اند.

فریبا صفایی مدیر پرستاری بیمارستان کودکان مفید گفت: در سال ٢ هزار پرستار ترک کار می‌کنند و ٣ هزار پرستار بازنشسته می‌شوند و باید این تعداد پرستار جایگزین شوند و شاخص تخت به پرستار در بیمارستان کودکان مفید ٠.٨ و در دنیا این عدد ٢.۵ است.

وی ادامه داد: ما برای پرستاران در بیمارستان پانسیون پرستاری داریم چرا که هزینه اقامت در تهران سنگین است و پرستاران ما اغلب ٢ تا ٣ شیفت در روز فعالیت می‌کنند.