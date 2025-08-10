پخش زنده
رئیس قوه قضاییه در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه تاکید کرد: دشمن فراتر از جنگ و رویارویی سخت، بر روی جنگ شناختی و ادراکسازی متمرکز شده است و اصحاب رسانه بسیار مراقبت کنند تا در دام طراحیشده از ناحیه دشمن گرفتار نشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای، در ادامه سلسله نشستهای خود با جوامع نخبگانی کشور، به مناسبت روز خبرنگار با جمعی از اصحاب رسانه دیدار کرد.
رئیس قوه قضاییه در مطلع سخنانش در این نشست، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: سلام و درود خداوند بر راویان صدیق و عالم و شجاع کربلا که نهضت حسینی را استمرار بخشیدند و اگر نبودند چه بسا یزیدیان، قلب واقعیت میکردند. بدون تردید، امروز ما در نظام جمهوری اسلامی ایران ادامهدهنده همان نهضت مقدس حسینی هستیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، فراخوانی درخصوص قانون ناظر بر رسانه صادر کرد و گفت: قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورتگرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است؛ بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه میخواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزههایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود، این نظرات از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت میشود.
رئیس عدلیه در ادامه بیان داشت: همچنین از کلیه اصحاب رسانه میخواهیم، حداقل ۵ نقد جدی را که به قوه قضاییه وارد میدانند، ترجیحاً با ذکر راه حل، به مرکز رسانه قوه قضائیه ارائه کنند.
قاضیالقضات تصریح کرد: ایضاً این درخواست را نیز داریم که حداقل ۵ ایراد و اِشکال که به برخی رسانهها وارد است و قوه قضاییه ناگزیر است طبق قانون با آنها برخورد کند را قید کنید. اگر بر روی این نظر اتفاق دارید که تحت هیچ شرایطی نیز نباید با هیچ رسانهای در هیچ سطحی برخورد شود، آن را قید کنید؛ هر چند بسیار بعید و مُستبعد است که چنین اتفاق نظری در میان شما اهالی رسانه وجود داشته باشد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: قطعاً ما نمیخواهیم بر تعداد زندانیان افزوده شود؛ قطعاً ما نمیخواهیم که هیچ رسانهای توقیف شود؛ قطعاً ما نمیخواهیم که هیچکدام از فعالان رسانهای حتی یک شب به بازداشتگاه بروند؛ اما همگان توجه کنید که ما در قوه قضاییه، خود را مکلف میدانیم که بیشتر از هر نهاد و دستگاه دیگری، ملتزم به قانون باشیم؛ ما نمیتوانیم مغایر با قانون عمل کنیم؛ ممکن است شما بگویید یک قانون نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؛ این امر، بِلااشکال است و چارچوب و قاعده دارد و میتوان طبق قوانین موجود، قانونی را اصلاح و یا تکمیل کرد؛ لکن نمیتوان توقع داشت که قوه قضاییه، عاملِ به عملی مغایر با قانون باشد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: شما اصحاب رسانه و نخبگان این حوزه که سلایق و گرایشات مختلف را نمایندگی میکنید به ما بگویید وقتی یک فرد رسانهای، وفق قوانین فعلی، تخلف یا جرمی را مرتکب میشود، ما چگونه با او برخورد کنیم که این برخورد ما، هم منطبق با قانون باشد، هم بازدارنده باشد و هم آسیبزا نباشد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چند روز پس از پایان جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از جریانات سیاسی و رسانهای از طُرق مختلف به من اعلام کردند که در راستای تحکیم وفاق و انسجام اجتماعی، آنچه که از آن به عنوان زندانیان سیاسی نام میبردند را آزاد کنید؛ من به هیچ وجه به درخواست آنها بیاعتنایی نکردم و یا پاسخ منفی به آنها ندادم؛ بلکه گفتم فهرست زندانیان مد نظر را اعلام کنید تا ما در مورد آنها به بررسی و مداقه بپردازیم؛ نکته قابل تأمل آنکه تاکنون هیچکدام از آن جریاناتِ درخواستکننده، به من فهرستی ارائه ندادند و برخی از آنها وقتی با مطالبه من مواجه شدند، گفتند که ما برای ارائه فهرستِ زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم! در خلال جلسه امروز نیز دوتن از آقایان (از نیروهای محوری جبهه اصلاحات) اشاره کردند که خودشان هر چه تأمل و جمعبندی کردند به بیش از ۳ الی ۵ نفر زندانی سیاسی نرسیدند؛ خُب، تاکید من به این آقایان آن است که چرا بصورت علنی این موضوع را اعلام نمیکنید؟! این همه هیاهو و غوغاسالاری علیه نظام ما میشود که فلان تعداد زندانی سیاسی دارد؛ خُب اعلام کنید که خودتان بررسی کردید تعداد زندانیان سیاسی ما به ۵ نفر نیز نمیرسد تا تبلیغاتِ سوء معاندین خنثی شود و رنگ ببازد.
رئیس عدلیه افزود: در اینجا باید تاکید کنم که بعضاً اختلاف برداشتهایی نیز از مفهوم جرم سیاسی و زندانی سیاسی میشود؛ گاهاً همه مجرمان و زندانیان امنیتی را زندانی سیاسی مینامند و بعضاً عکس این قضیه صادق است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در این نشست با تبیین و تشریح اهمیت مقوله رسانه و اهتمام به «قول سدید» در کنشگری رسانهای، گفت: عالم رسانه و روایتگری با مقوله عدالت نیز دارای ارتباط مستقیم است؛ چنانچه در کنشگری رسانهای و روایتگری، حقیقت پنهان شود و قلب واقعیت صورت گیرد، عدالت نیز مخدوش میشود و بالعکس چنانچه فرض ما در کار رسانهای، نشر حقایق و قول سدید باشد، آنگاه عدالت نیز پاس داشته میشود و به عینه تحقق مییابد.
اصحاب رسانه مراقبت کنند تا در دام طراحیشده از ناحیه دشمن گرفتار نشوند
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اهمیت فزاینده مقوله رسانه و کشنگری رسانهای در ساحت حکمرانی، گفت: رسانه را رکن چهارم مردمسالاری نامیدهاند؛ حقیقتاً مقوله رسانه و کشنگری رسانهای در ساحت حکمرانی از اهمیت فزایندهای برخوردار است؛ دشمن فراتر از جنگ و رویارویی سخت، بر روی جنگ شناختی و ادراکسازی متمرکز شده است؛ در همین رخدادهای مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شاهد بودیم که عدهای متأثر از تبلیغات سوء دشمنان، به بزرگنمایی و مبالغهگویی در باب نقاط ضعف کشور میپرداختند؛ ما قطعاً مُنکر وجود برخی نقاط ضعف در کشور نیستیم، اما آنگونه که دشمن و بلندگوهای دشمن تبلیغ میکنند این نقاط ضعف، برجسته و بزرگ نیستند و شما فعالان و کنشگران عرصه رسانه باید بسیار مراقبت کنید که در دام طراحیشده از ناحیه دشمن گرفتار نشوید.
قاضیالقضات مقوله روشنگری و تنویر افکار عمومی را موضوعی بسیار حیاتی و خطیر دانست و تصریح کرد: در مقطعی، یک نوع دیدگاهی وجود داشت که معتقد بود برای قوه قضاییه، نباید مقولهی افکار عمومی مهم باشد؛ من در مقابل آن دیدگاه ایستادم و تاکید کردم که قطعاً قوه قضاییه باید فقط تابع قانون باشد و در صدور احکام خود جز قانون و حق، به چیز دیگری نظر نیفکند، لکن این امر منافاتی با آن ندارد که ما به روشنگری و تنویر افکارعمومی نیز توجه و اهتمام داشته باشیم. اکنون نیز تاکید من آن است که ما قطعاً نباید نسبت به افکارعمومی بیاعتنا باشیم.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در خاتمه ضمن تبیین و تشریح مؤلفههای تقویت انسجام ملی، بیان داشت: پس از جنگ تحمیلی اخیر، انسجام و وحدت ملی در کشور تقویت شده است؛ باید این انسجام و وحدت را پاسداشت و از آن صیانت کرد؛ تشریح اهمیت انسجام ملی، رسیدن به تعریف واحد از آن، تعیین شاخصها و مصادیق آن، شناسایی علل موجده و مُبقیه انسجام ملی و قسعلیهذا، از جمله ضروریاتی است که نیازمند کنشگری هنرمندانه و پُربَسامد رسانهای است.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «محمد یارمپور» رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه اظهار کرد: از یکایک اصحاب رسانه تقاضا و استدعا داریم که با مشورتها، همیاریها و ارشادات فکری خود، به مرکز رسانه قوه قضاییه در مسیر اجرای ماموریتهایش یاری رسانند.
حجتالاسلام والمسلمین «ایزدپناه» مدیر مسئول روزنامه اطلاعات نیز طی سخنانی اظهار کرد: ما در روزنامه اطلاعات سعی کردهایم بستری برای نشر دیدگاهها و سلایقی باشیم که رسانههای رسمی کمتر آنها را منعکس میکنند.
وی با اشاره به گذشته بیش از ۱۰۰ سال از عمر روزنامه اطلاعات عنوان کرد: ما برای آغاز سدهی دوم عمر روزنامه اطلاعات، گفتمان «کاهش رنج مردم» را انتخاب کردهایم.
حجتالاسلام ایزدپناه تصریح کرد: روزنامه اطلاعات یکی از رسالتهای خود را حوزه پیشگیری از وقوع جرم میداند و در این زمینه آماده همکاری گسترده با بخشهای مربوطه در قوه قضاییه است.
«َشریعتمداری» مدیرمسئول روزنامه کیهان نیز در این جلسه بیان داشت: امروزه در فرمول قدرت، «ماشین جنگی» به تنهایی در صدر فهرست قرار ندارد و رسانهها نیز یکی از پایههای فرمول قدرت در جهان شناخته میشوند.
وی افزود: دفاع مقدس ۱۲ روزه ایران در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا، انفجاری از فرصتها بود که باید قدر آنها را دانست؛ تصور و توهم دشمن این بود که کار ایران ظرف ۷۲ ساعت تمام است، اما قدرت مقابله ایران و انسجام و همدلی مثالزدنی مردم، این توهم دشمن را بر باد داد.
شریعتمداری با بیان اینکه تغییر نظام حاکمیتی، یکی از اهداف دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود، گفت: باید با رسانهها و جریاناتی که همین دیدگاه را در داخل کشور دنبال میکنند، برخورد و مقابله کرد؛ دستگاه قضایی در این زمینه ورود داشته و اقداماتی صورت گرفته است ولی انتظار میرود ورود قویتری داشته باشد.
ضرورت حفظ همبستگی و اتحاد در کشور
«حضرتی» رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نیز در این جلسه گفت: روند اصلاح و تحول قوه قضاییه در دوره ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با سرعت و قدرت در حال پیشروی است و امیدواریم که سایر قوا و بخشهای کشور نیز با همین سرعت، مسیر تحولی خود را بپیمایند، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است این موضوع است که مردم نیز به آن مرحله از سطح ادراک برسند که چنانچه مورد ظلم واقع شوند میتوانند با مراجعه به عدلیه حق خود را بستانند.
وی افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مردم نیروهای مسلح و قوای سه گانه حقیقتاً خوش درخشیدند و در شرایط کنونی ضرورت دارد که همبستگی و اتحاد به وجود آمده در کشور را حفظ کنیم؛ یکی از ملزومات حفظ همبستگی و اتحاد موجود در جامعه ولو اینکه مربوط به بخشی از جامعه باشد مقوله آزادی زندانیان سیاسی است؛ ما به این نکته واقف هستیم که در نظرسنجیهای افکار عمومی، مقوله آزادسازی زندانیان سیاسی، اهمیت موضوعاتی نظیر تورم و اینترنت که جزو دغدغههای اصلی مردم است را ندارد. اینجانب شخصاً در این زمینه از تعداد زیادی از روزنامهنگاران و روشنفکران تقاضا کردم که اسامی زندانیان سیاسی را در اختیارم قرار دهند که تنها سه نفر به بنده معرفی شد و در نهایت من با اضافه کردن دو نفر دیگر، یک لیست ۵ نفره را به محضر رئیس قوه قضاییه تقدیم کردم.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت همچنین خواستار اتخاذ تدابیری برای تسهیل رفت و آمد ایرانیان خارجنشین به کشور شد.
«گنجی» پیشکسوت روزنامه نگاری کشور نیز در این جلسه، بیان داشت: امروزه تصویری که از جمهوری اسلامی ایران در هزاران رسانه منعکس و مخابره میشود، با خود ایران بسیار متفاوت است؛ کشور ما طی ۴۶ سال گذشته همه مشکلات خود را با همراهی مردم حل کرده است.
وی با بیان اینکه سیاست راهبردی نظام باید به سمتی حرکت کند که «زندان رفتن به طرفیت حاکمیت» را به حداقل برساند، گفت: نباید بعضیها توقع داشته باشند که دروغ و تهمت هم جزو مقوله «آزادی بیان» محسوب شود.
گنجی همچنین عنوان کرد: به نظر میرسد در مقوله تسهیل شرایط تردد ایرانیان خارجنشین به کشور، باید کمیتهای مرکب از دستگاه قضا، بخشهای نظارتی، اطلاعاتی و وزارت خارجه تشکیل شود و این مهم را با دقت و توجه فراوان، به انجام برساند.
برخورد بازدارنده و قاطع عدلیه با محتکران و گرانفروشان
«متقیان» مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران نیز در این جلسه گفت: طی دوره کنونی، ارتباط متقابل رسانهها و قوه قضاییه بر همگان مشهود بوده است که این موضوع میتواند در افزایش اعتماد جامعه به عدلیه بسیار موثر باشد.
وی عنوان کرد: ما از رئیس قوه قضاییه میخواهیم که محور انسجام و وحدت شکل گرفته در جامعه پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را با قوت و قدرت، دنبال کنند.
متقیان در ادامه خواستار برخورد بازدارنده و قاطع عدلیه با محتکران و افراد گرانفروش شد.
وی با بیان اینکه نباید شرایط به نحوی باشد که برخیها با اظهانظرهای متعدد خود در خصوص مقوله فساد، فضای جامعه را ملتهب کنند، گفت: در دوره اخیر شکایتهای واصله در دادسرای رسانه بسیار کاهش یافته و انصافاً همکاران ما و اصحاب رسانه، از عملکرد این دادسرا بسیار راضی هستند.
«نادعلیزاده» مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نیز در این جلسه گفت: ریشه بسیاری از ناترازیهایی که امروز با آن مواجه هستیم به دلیل عدم انجام صحیح تکالیف مسئولان در موضوعاتی نظیر مبارزه با زمینخواری است.
وی عنوان کرد: خواستار آن هستیم که در مقولههای «حضور رسانهها در موارد وقوع بحران» و همچنین «مراجع امر و نهیکننده رسانهها» دستورالعملی از سوی قوه قضاییه صادر شود.
«رحمتی» مدیرعامل گروه رسانهای مهر نیز در این جلسه گفت: ضرورت دارد از درک رسانهای بالایی که امروز در قوه قضاییه شاهد آن هستیم برای انجام کارهای مشترک با رسانهها بهره بگیریم.
وی با بیان اینکه نباید از نقش پررنگ رسانهها در پیشرفت مجموعههای حاکمیتی غافل شد، بر ضرورت عدم تاثیرپذیری مقامات قضایی از بمبارانهای رسانهای تاکید کرد.
«تیرانداز» مدیرعامل خبرگزاری فارس نیز در این جلسه گفت: جامعه ایران بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شد، تحول و رشد قابل ملاحظهای پیدا کرد و همه ما وظیفه داریم که با توجه به این رشد و تحول، خود را به روز کنیم.
«اسکندری» مسئول هلدینگ رسانهای پارسینه، طی سخنانی اظهار کرد: در روزهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ایام پس از آن، حضور قدرتمندانه قوه قضاییه در میدان و انجام تحقیقات و بازجویی از متهمان و عناصر مرتبط با رژیم صهیونیستی، امری قابل تقدیر و موجب دلگرمی مردم بود.
وی ضمن قدردانی از عفو معیاری زندانیان در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این اقدام آثار بسیار مطلوبی در جامعه داشت؛ از همین رو، لازم است در راستای حفظ وحدت عمومی در جامعه، تغییراتی در سیاستهای قوای سهگانه به وجود بیاید.
اسکندری در بخش دیگری از صحبتهای خود بر ضرورت پیگیری دائمی و مستمر مراجع نظارتی در مقوله رفع ناترازیها و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، تاکید کرد.
«قوچانی» مدیرمسئول آگاهی نو نیز در این جلسه گفت: امروز شاهد هستیم که برخوردهای تنبیهی هیئت نظارت بر مطبوعات در گذشته، به یک فهم دوجانبه میان قوه قضاییه و رسانهها تبدیل شده است.
وی در ادامه، صیانت از انسجام و اتحاد ملی به وجود آمده در کشور را موضوعی بسیار مهم توصیف کرد و گفت: قوه قضاییه باید تمام تلاش خود را انجام دهد که پاسدار حقوق عامه باشد؛ تمام شهروندان ایران باید در برابر قانون با هم برابر باشند.
قوچانی عنوان کرد: متاسفانه هنوز در مقوله ارائه «روایت اول» از وقایع، توفیقات لازم را به دست نیاوردهایم؛ هنوز متوجه نشدهایم که در روند انتقال زندانیان به زندان اوین، به زندانیان سیاسی دستبند زده شد یا خیر.
آمادگی رسانه ملی برای کمک به قوه قضاییه برای برقراری عدالت در جامعه
«وثوقیراد»، رئیس خبرگزاری صداوسیما نیز، قوه قضاییه را ویترین نظام جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: رسانه ملی برای کمک به قوه قضاییه در اجرای ماموریت اصلی خود یعنی برقراری عدالت در جامعه، آمادگی کامل دارد.
وی افزود: سازمان صداوسیما میتواند با اتکا به مفاد اسناد بالادستی نظیر سند تحول قضایی، عدلیه را در مسیر اجرای ماموریتهایش کمک کند.
رئیس خبرگزاری صداوسیما همچنین خواستار استمرار پیگیریهای رئیس قوه قضاییه در امور و موارد مرتبط با حقوق عامه شد.
«بهزادی» مدیرمسئول روزنامه اعتماد نیز در این جلسه، با اشاره به قدیمی بودن قانون مطبوعات در کشورمان گفت: امروز کادر قضایی عدلیه که در حوزه رسانه فعالیت دارند نیز بر نارسایی قانون مطبوعات و ضرورت اصلاح آن تاکید دارند.
وی عنوان کرد: در صورت راهاندازی نظام جامع رسانهای در کشور، بسیاری از مشکلات قوه قضاییه در حوزه رسانه نیز برطرف خواهد شد.
بهزادی گفت: در قانون مطبوعات ذکر شده که تنها دو مرجع شورای عالی امنیت ملی و دادستانی میتوانند به مطبوعات و رسانهها امرونهی داشته باشند در حالیکه امروز شاهدیم برخی مراجع دیگر نیز به این حوزه ورود کردهاند.
«فرزندی» مدیرعامل خبرگزاری دانشجو نیز در این نشست گفت: باید پروندههایی که افکار عمومی با آنها درگیر است نظیر پرونده بابک زنجانی و یا شرکت کروز، به صورت مرحله به مرحله و جزء به جزء برای مردم شفافسازی شود.
وی همچنین گفت: سوال ما این است که چرا با برخی انسانرسانهها که از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند، برخورد لازم و بازدارنده صورت نمیگیرد؟
مدیرعامل خبرگزاری دانشجو با اشاره به برخی دستورات صادره از ناحیه رئیس قوه قضاییه به مدیران قضایی کشور گفت: ضرورت دارد که نتایج اجرای این دستورات نیز به اطلاع و سمع و نظر مردم برسد.
«حیدری» مدیرعامل خبرگزاری ایلنا نیز بیان داشت: باید مسئولان مربوطه با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم، مقوله «دغدغه آزادی بیانِ رسانهها» را برطرف کنند.
وی همچنین گفت: کمرنگ شدن برخورد با ترک فعلهای مسئولان، میتواند موجب کاهش امید مردم شود؛ ضمن اینکه عدلیه باید موارد و مصادیق برخورد با ترک فعلهای داخلی خود را نیز به استماع مردم برساند.
حیدری عنوان کرد: در موضوع «مبارزه با فساد» باید به نحوی عمل شود که مردم بازدارنده بودن این برخوردها را احساس کنند.
«گیلانی» سردبیر روزپلاس نیز در این نشست گفت: اعتماد مردم به عدلیه، به خودی خود میتواند در مقوله بازدارندگی از ارتکاب جرایم نیز نقش مستقیم داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به انتصاب رئیس جدید مرکز رسانه قوه قضاییه گفت: امیدواریم با انتصاب رئیس جدید مرکز رسانه قوه قضاییه، در عملکرد این مرکز نیز تحولات مثبت و روبهجلو را شاهد باشیم.
«احمدنیا» رئیس امور اطلاعرسانی دولت نیز طی سخنانی اظهار کرد: اعتقاد ما این است که رئیس قوه قضاییه در انجام امور و مسئولیتهای خود، اهل نمایش نیست و این موضوع قطعا از نگاه مردم نیز نادیده نمیماند.
وی افزود: امروز شاهدیم که حتی یکی از مدیران عدلیه هم با کلام یا رفتار خود، مردم را عصبانی نمیکند.
احمدنیا با بیان اینکه امروز دروازبانی خبر در قوه قضاییه، دروازبانی خوب و قابل قبولی است، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای حفظ آزادی بیانِ رسانهها و نقش اثرگذار قوه قضاییه در این زمینه تاکید کرد.
«کهندل» مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس نیز در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیده «فرشته باقری» خبرنگار شهید خبرگزاری دفاع مقدس، بیان داشت: وفاق و همدلی موجود در کشور، در شرایطی ادامه خواهد داشت که به مطالبات مردم رسیدگی شود.
وی افزود: قوه قضاییه چندی است که در راستای احقاق حقوق مردم از آمریکا و منافقین، جلسات مَحکمهای را برگزار کرده که لازم است بعد از جنگ تحمیلی اخیر نیز این دادگاهها به صورت ویژهتر استمرار پیدا کنند و در مراجع بینالمللی و جهانی نیز، استیفای حقوق مردم کشورمان پیگیری شود.
«زعیمزاده» سردبیر روزنامه فرهیختگان نیز در این جلسه گفت: رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی اخیر اهداف امنیتی، نظامی و اجتماعی برای خود ترسیم کرده بود که در حوزه اجتماعی نه تنها هیچ دستاوردی نداشت بلکه سرمایه اجتماعی عظیمی نیز برای کشورمان به وجود آمد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای بازگرداندن مرجعیت رسانهای به داخل کشور تاکید کرد.