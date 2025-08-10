ملی‌پوش اسنوکر کشورمان در گام نخست رقابت‌های جهانی چنگدو، مقابل مرد شماره ۱۳ حرفه‌ای‌های جهان، نتیجه را واگذار کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دور گروهی رقابت‌های جهانی اسنوکر امروز یکشنبه ۱۹ مرداد در چنگدو چین آغاز شد.

علی قره‌گوزلو در نخستین دیدار خود در گروه A به مصاف ژیائو گودونگ رفت و نتوانست از پس حریف سرشناس چینی برآید. او این مسابقه را با نتیجه ۲ بر صفر واگذار کرد و حالا برای حفظ شانس صعود، باید در دیدار دوم مقابل سباستین میلوسکی از لهستان به پیروزی برسد. نماینده اسنوکر کشورمان در فریم اول شانس خوبی برای برتری داشت و حتی اختلاف امتیازی را جبران کرد، اما در نهایت هر دو فریم را به حریف قدرتمند چینی واگذار کرد.

قره‌گوزلو دوشنبه ۲۰ مرداد از ساعت ۹ صبح به وقت ایران، در دومین بازی خود به مصاف حریف لهستانی خواهد رفت.