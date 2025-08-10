برتری مرد شماره ۱۳ اسنوکر جهان مقابل قرهگوزلو در چنگدو
ملیپوش اسنوکر کشورمان در گام نخست رقابتهای جهانی چنگدو، مقابل مرد شماره ۱۳ حرفهایهای جهان، نتیجه را واگذار کرد.
علی قرهگوزلو در نخستین دیدار خود در گروه A به مصاف ژیائو گودونگ رفت و نتوانست از پس حریف سرشناس چینی برآید. او این مسابقه را با نتیجه ۲ بر صفر واگذار کرد و حالا برای حفظ شانس صعود، باید در دیدار دوم مقابل سباستین میلوسکی از لهستان به پیروزی برسد. نماینده اسنوکر کشورمان در فریم اول شانس خوبی برای برتری داشت و حتی اختلاف امتیازی را جبران کرد، اما در نهایت هر دو فریم را به حریف قدرتمند چینی واگذار کرد.
قرهگوزلو دوشنبه ۲۰ مرداد از ساعت ۹ صبح به وقت ایران، در دومین بازی خود به مصاف حریف لهستانی خواهد رفت.