تشکلهای مردمنهاد محیط زیستی به عنوان میانجیهای اجتماعی و بازوان اجرایی در حفاظت از محیط زیست، نقشی حیاتی در کاهش مشکلات زیستمحیطی کشور ایفا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما در نشست نمایندگان تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی با حضور دستیار اجتماعی رئیسجمهور، بر اهمیت نقشآفرینی تشکلهای مردمنهاد محیط زیستی در حفاظت از محیط زیست و حل مسائل مرتبط تاکید ویژهای شد. این نهادها به عنوان نمایندگان واقعی مردم، نقش میانجیگری و اجرا در عرصه اجتماعی و محیط زیستی کشور را برعهده دارند.
ربیعی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای رفع موانع و تسهیل صدور مجوز فعالیت این تشکلها، گفت که برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای مختلف از جمله سازمان ورزش، سازمان بهزیستی و وزارت کشور در راستای توانمندسازی و همافزایی این نهادها ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد که مفهوم واقعی «مردم» در عرصه اجتماعی، تشکلهای مردمی و نهادهای مدنی هستند و بدون توانمندسازی این ساختارها، مشکلات زیستمحیطی و دیگر چالشهای کشور به سختی قابل حل خواهد بود.
تشکلهای مردمنهاد محیط زیستی در سالهای اخیر با انجام برنامههای آموزشی، نظارتی و فرهنگسازی نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسائل محیط زیستی و مدیریت پسماندها، حفظ منابع طبیعی و مقابله با آلودگیها ایفا کردهاند.
توانمندسازی این نهادها و تسهیل روند صدور مجوزها، میتواند موجب افزایش مشارکت مردمی و بهبود وضعیت محیط زیست کشور شود؛ مسیری که حفاظت از طبیعت و سلامت جامعه را تضمین میکند.