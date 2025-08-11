پخش زنده
هوا در یک شهر ویک منطقه اصفهان برمدار آلودگی و یک شهر و یک منطقه اصفهان هم در وضعیت پاک است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه سپاهان شهر با ۴۷ بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۳۹ AQI در وضعیت پاک، اما این شاخص در ایستگاههای کردآباد با ۱۶۰ و شهرقهجاورستان با ۱۵۶ AQI در وضعیت قرمز آلودگی و ناسالم برای همه است.
همچنین این شاخص در ایستگاههای ولدان با ۱۳۰ و رودکی با ۱۰۶ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و به رنگ نارنجی است.
شاخص کیفی هوا در ایستگاههای میرزاطاهر با ۶۴، پارک زمزم با ۸۲، خرازی ۸۵، ۲۵ آبان ۹۱، دانشگاه صنعتی ۷۳، رهنان ۹۶، زینبیه ۹۰، فرشادی ۹۸، کاوه ۹۹ AQI وشهرهای خمینی شهر با ۹۰، زرین شهر وکاشان با ۷۳، شاهین شهر با ۶۷ و مبارکه ۶۵ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
میانگین هوای شهر اصفهان هم صبح امروز با ۹۴ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.