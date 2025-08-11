پخش زنده
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: مراسم جاماندگان اربعین در مناطق مختلف استان همدان با حضور گسترده مردم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجتالاسلام گرجی ازندریانی از برگزاری با شکوه مراسم «جاماندگان اربعین» در سال جاری خبر داد و افزود: این مراسم در شأن نام همدان، عالمان، بزرگان، شهدا و شخصیتهایی، چون شهید همدانی و دیگر مفاخر استان خواهد بود و بازتاب رسانهای این رویداد بر عهده اصحاب رسانه است تا مردم مشارکت گستردهتری داشته باشند.
او با بیان اینکه پیروزی در «جنگ روایتها» مقدمه تحقق تمدن نوین اسلامی است، تأکید کرد: افسران خط مقدم این میدان، شما خبرنگاران هستید. دشمن در این میدان بیدار و فعال است و ما باید با اراده و عزم راسخ این مسیر نورانی را ادامه دهیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با گرامیداشت یاد شهید محمود صارمی و خبرنگاران شهید در سراسر جهان، به ویژه شهدای رسانه در فلسطین و غزه، تصریح کرد: خبرنگاران بازوان توانمند خادمان جبهه حق و مدافعان مظلومان هستند و ما قدردان تلاشهای آنان برای رساندن صدای مظلومیت به گوش جهان هستیم.
گرجی با بیان اینکه تبلیغ نیز ذاتاً پیوندی عمیق با خبر و خبررسانی دارد، گفت: ما و شما رسالتی مشترک داریم که بدون همدلی و همافزایی به سرانجام نخواهد رسید. عهد من با خبرنگاران، صداقت، شفافیت و تلاش در حد توان برای همکاری است.
او از خبرنگاران خواست همچون «چشم بینا و گوش شنوا» واقعیتهای جامعه، انتقادات و پیشنهادات مردم را بدون تعارف منتقل کنند و افزود: اگر حتی نقد یا گلایهای شنیدید، مستقیم به من منتقل کنید تا اصلاح انجام شود.
این مسئول در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای موکبهای اربعین استان گفت: تا پیش از امسال، از نزدیک با این ظرفیت آشنا نبودم، اما دیدم موکبهای همدان در سطحی فاخر و کریمانه از زائران و حتی مسافران پذیرایی میکنند.
حجت الاسم گرجی ازندریانی تأکید کرد: این افتخارات باید بهدرستی روایت شود و پیشنهاد من این است که خبرنگاران هر یک، مسئول روایتگری دو تا سه موکب باشند تا این فرهنگ نیک به کشور معرفی شود.