به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین امامی افزود: در مرحله نخست اجرای این طرح که در راستای برنامه هفتم توسعه عملیاتی شد، مشترکین خاص خانگی وغیرخانگی دارای انشعاب یک اینچ و بالاتر تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی تعداد مشترکین خاص در بخش خانگی را ۳۰۰ و غیرخانگی را هزارو ۴۴۱ مورد اعلام کرد و اظهار داشت: دراین مرحله مشترکین اولویت بندی شده‌اند به این صورت که ابتدا کنتور‌های خراب با کنتور‌های هوشمند جایگزین می‌شوند.

به گفته وی؛ ۱۷ کنتور در بخش خانگی و ۱۷۳ کنتورهم در بخش غیرخانگی به واسطه کارکرد نامناسب، خراب تلقی شده و در اولویت تعویض قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با هدف تسریع در اجرای طرح، تشکیل کارگروه نظارت بر خرید و نصب کنتور‌های هوشمند در آبفا استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کنتور‌های هوشمند تأثیر قابل توجهی بر مدیریت مصرف آب مشترکین دارد اظهار داشت: این فناوری با ارائه داده‌های دقیق و آنی، امکان نظارت و بهینه‌سازی مصرف را فراهم می‌کند.

امامی کاهش مصرف آب، آگاهی از مصرف لحظه‌ای، تشخیص سریع نشت، هدررفت آب و گزارش‌دهی خودکار از مصرف، شناسایی استفاده‌های نامتعارف و ارسال هشدار به مشترک، مدیریت تقاضا در شرایط بحرانی، اصلا الگوی مصرف، بهبود سیستم وصول مطالبات و کاهش مطالبات معوقه را ازجمله مزایای کنتور‌های هوشمند برشمرد.