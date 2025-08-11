پخش زنده
امروز: -
بیست و هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ارومیه با فعالان اقتصادی ماکو با هدف بررسی ظرفیتهای اقتصادی شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بیست و هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ماکو با حضور جمعی از مدیران کل و فرمانداران شهرستانهای شمال استان در ماکو برگزار شد.
این جلسه با هدف بررسی و رفع موانع توسعه و سرمایه گذاری در منطقه آزاد ماکو و با حمایت طرح اینوا، این بار در این منطقه ترتیب یافت.
قاسم کریمی رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در این خصوص گفت: موارد و مشکلاتی را فعالان اقتصادی اظهار کردند که عدهای از این موضوعات میتواند در مرکز استان پیگری شود، اما بخشی از مسائل باید در وزارت خانهها بررسی و پیگیری شود، تلاش میکنیم امیدواریم با پیگیریها اتاق بازرگانی و مدیریت عالی استان مشکلات فعالان اقتصادی در تمام حوزهها حل شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، در این نشست بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: در کمیته حمایت قضایی، مصوبات لازم برای تسهیل اجرای طرحهایی مانند تخصیص زمین با حداکثر تخفیف برای تولید و اشتغال، تصویب میشود.
عتباتی منطقه آزاد ماکو را فرصتی بینظیر برای جذب سرمایهگذاران خارجی و توسعه تجارت بینالمللی دانست و افزود: مسائلی مانند کمبود زیرساختهای مخابراتی نباید مانع پیشرفت این منطقه شود.
وی از مدیران خواست کمکاریها را شناسایی و رفع کنند و در صورت نیاز، مشکلات به مرکز ارجاع شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی، هم در این جلسه خواستار اصلاح رویههای ناکارآمد، تقویت زیرساختهای منطقه آزاد و حمایت قضایی و مالی از فعالان اقتصادی برای رونق تولید شد.
حسین مجیدی گفت: در سال جاری، بیش از ۱۰ جلسه تخصصی با فعالان اقتصادی برگزار شده که منجر به صدور بیش از ۱۰۰ مصوبه برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری شده است.
حسین گروسی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو هم نبود طرح جامع در این منطقه را عامل بسیاری از مشکلات دانست و گفت: این طرح در هیات دولت تصویب شده و با اجرای آن شاهد توسعه منطقه در بخشهای مهم و زیر ساختی از جمله راه و راه آهن خواهیم بود.
در این نشست صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی با برشمردن مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی خود خواستار مساعدت بیشتر مسئولان برای حل آنها شدند.