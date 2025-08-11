تشکیل نخستین مرکز اجتماعی کشور در استانداری تهران
استاندار تهران از تشکیل نخستین مرکز اجتماعی کشور در استانداری تهران خبر داد و گفت: این مرکز با هدف مقابله هماهنگ با آسیبهای اجتماعی و هم افزایی میان دستگاهها فعالیت خواهد کرد، همچنین تعداد مراکز مشاوره دانشآموزی استان از ۲۱ به ۴۲ مرکز افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما,
محمدصادق معتمدیان در چهارمین جلسه مشترک شورایهای آموزش و پرورش استان تهران با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاهها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: آسیبهای اجتماعی یکی از چالشهای مهم استان تهران به دلیل تراکم جمعیت و وجود بافتهای حاشیهای است که نیازمند اقدام جدی و منسجم و هماهنگ دستگاههای اجرایی میباشد.
وی افزود: برای نخستین بار در کشور، مرکز اجتماعی در استانداری تهران تشکیل شده که با ارتقا جایگاه آن، هماهنگی بیشتری میان ادارات کل آموزش و پرورش، بهزیستی، دانشگاههای علوم پزشکی و سایر نهادهای مرتبط ایجاد خواهد شد، این مرکز بهصورت مستمر جلسات تخصصی برگزار کرده و برنامههای کاهش آسیبهای اجتماعی را دنبال میکند.
معتمدیان ادامه داد: در همین راستا، طبق مصوبه تعداد مراکز مشاوره دانشآموزی استان از ۲۱ مرکز به ۴۲ مرکز افزایش مییابد و با انعقاد تفاهمنامههای مشترک، ظرفیتهای بخش درمان، بهزیستی، آموزش و پرورش و سازمان نظام روانشناسی بهصورت یکپارچه در خدمت دانشآموزان و خانوادهها قرار خواهد گرفت.
استاندار تهران تاکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقاء خدمات مشاورهای، تقویت سلامت روانی و ایجاد همافزایی بین دستگاهها در حوزه آموزش و مسائل اجتماعی انجام میشود.