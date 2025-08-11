پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان صمت هرمزگان گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۳۵ درصد از هدفگذاری صادرات غیر نفتی استان محقق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ خلیل قاسمی افزود: در این مدت هدفگذاری صادرات غیر نفتی از هرمزگان یک میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار بود که تاکنون ۶۹۹ میلیون دلار آن صورت گرفته است.
رئیس سازمان صمت هرمزگان گفت: در یکسال گذشته ده هزار و ۲۶۷ تُن محصول به ارزش سه میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار از استان صادر شده است.
قاسمی افزود: در این مدت بیش از ۷۲۴ مجوز صنعتی جدید نیز به ارزش ۷۸ همت، با اشتغالزایی بیش از ۱۱ هزار تَن در استان صادر شده است.
رئیس سازمان صمت هرمزگان گفت: در یکسال گذشته ۸۷ واحد جدید هم با سرمایه گذاری بیش از ۱۳ همت و اشتغالزایی هزار و ۵۰۰ تَن به واحدهای صنعتی استان افزوده شد.
قاسمی افزود: ۲۶ واحد صنعتی جدید با ۶ همت سرمایه، به چرخه تولید بازگشت و ظرفیت ۳۱ واحد صنعتی نیز به ارزش بیش از ۴ همت افزایش یافت.
رئیس سازمان صمت هرمزگان گفت: در حوزه معادن هم، ۷۳ پروانه بهره برداری و اکتشاف صادر، و ۱۷ واحد نیز با سرمایه ۸۰۴ میلیارد تومانی احیا شد.
بیشتر بخوانید: افزایش ۷ درصدی سرمایهگذاری صنعتی در هرمزگان
قاسمی با اشاره به وجود ۷ واحد معدنی بزرگ در استان افزود: مطالعات بیش از ۵۲ درصد مساحت پهنههای معدنی استان اجرا شده و بقیه نیز در دست اقدام است.
وی گفت: در چهار ماه نخست امسال هرمزگان رتبه نخست جذب سرمایه گذاری در کشور را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۳ طرح صنعتی به بهره برداری رسیده است.
امیرزاد پیش بینی کرد: امسال ۴۵ طرح صنعتی دیگر به بهره برداری برسد.
وی افزود: در حال پیگیری برای کاهش خاموشی و مستثنی کردن ۱۰۴ واحد صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و سردخانه از برنامههای مدیریت مصرف برق هستیم.