معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: این سازمان تاکنون بیش از ده میلیون بطری آب و صد‌ها هزار بسته غذای گرم میان زائران اربعین توزیع کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت الاسلام عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، گفت: توزیع بیش از ده میلیون بطری آب، غذای گرم، بسته‌های فرهنگی و همچنین ارائه خدمات سلامت محور به صد‌ها هزار زائر، تنها بخشی از دستاورد‌های جهاد وقف در اربعین است.

حجت الاسلام عادل افزود: تقویت وحدت اسلامی، یعنی همگرایی شیعه و سنی و تاکید بر احترام به ملت عراق، دیپلماسی فرهنگی و رسانه‌ای از دیگر مؤلفه‌های مورد توجه اوقاف است همچنین حمایت از زیرساخت‌های اربعین باید مورد توجه قرار گیرد و آستان‌های مقدس در ارتقای خدمات، رفاه و زیرساخت‌ها هم نقش حمایتی ایفا کنند.

وی ادامه داد: اربعین باید به نماد عزت امت اسلامی و به تعبیر مقام معظم رهبری، باید به رسانه جهانی مظلومیت و مقاومت تبدیل شود و آستان‌های مقدس نیز در این میان نقش محوری دارند و می‌توانند اربعین را از مناسکی عبادی به جریانی تمدن‌ساز و جهانی ارتقا دهند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به فعالیت‌های این سازمان در موسم اربعین ۱۴۰۴ تصریح کرد: اربعین امسال، نقطه عطفی در هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و واقفان برای خدمت به زائران اباعبدالله‌الحسین است. از برپایی ۳۵۰ موکب در مرز‌ها و مسیر نجف تا کربلا، کاظمین و سامرا تا راه‌اندازی ایستگاه‌های فرهنگی، سلامت و پاسخ‌گویی شرعی، همه نشان از تحقق شعار «وقف؛ سرمایه اجتماعی، خدمت‌رسانی عاشورایی» دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۱۰ مبلغ اعزامی اوقاف، در کنار زائران حضور دارند، افزود: علاوه بر نذورات مردمی بقاع متبرکه امام زادگان، ۱۸۰ موقوفه در تأمین منابع مالی و خدماتی مراسم اربعین مشارکت دارند.