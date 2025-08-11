بدون تعارف هفته با سه گزارش و خبر آماده پخش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بسته بدون تعارف هفته با سه گزارش و خبر آماده پخش شد.
تذکر جدی استاندار مازندران به فرمانداران برای تهیه امکانات دریایی جهت کاهش غریق در دریا که باید بیشتر پیگیر این موضوع باشند.
کشت دوم برنج در سالی که کم بارانی و مشکل آب در استان وجود دارد. در حالیکه مسئولان جهادکشاورزی استان خبر از کشت دوم برنج میدهند مسئولان شرکت آب منطقهای، کشاورزان را از کشت دوم نهی میکنند.
واردات برنج در حالیکه فصل بر داشت برنج است. حسن نتاج نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی میگوید: واردات برنج نباید در فصل برداشت برنج انجام شود.
حسین قبادی و اجرای بسته بدون تعارف این هفته: