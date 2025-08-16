پخش زنده
مشاور امنیت ملی سابق آمریکا درباره نشست دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا گفت: پوتین برنده آشکار نشست آلاسکا بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جان بولتون به شبکه خبری سی ان ان گفت: رئیس جمهور آمریکا در نشست آلاسکا شکست نخورد، اما پوتین به وضوح پیروز شد و به بیشتر خواستههایش رسید، در حالی که ترامپ دستاورد چندانی نداشت.
وی افزود: ظاهر ترامپ پس از نشست با پوتین بسیار خسته به نظر میرسید، البته ترامپ ناامید به نظر نمیرسید، اما خستگی او مشهود بود و باید تأمل کنیم که آیا این خستگی ناشی از آن بود که او در گفتوگو با پوتین به نتایج مورد نظر خود نرسیده و اوضاع آنطور که انتظار داشته پیش نرفته و یا اینکه دلایل دیگری در میان بوده است.