

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: در یک هفته گذشته ۸۶ وسیله نقلیه دارای تخلفات متعدد حادثه ساز توقیف شدند و برای ۳۷۳ تخلف حادثه ساز رانندگان قانون اجرا شده است.



سرهنگ خسروی با اشاره به اینکه ۱۶ راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند افزود: ۱۷ هزار و ۱۲۸ خدمت از جمله شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و رسیدگی به تصادفات در این مدت اجرا شده است.

وی گفت: در این مدت همچنین از ۱۰۰ راننده قانونمند با اهدای گل و کلاه ایمنی قدر دانی شد.