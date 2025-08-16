به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌ غربی با اشاره به واگذاری ۱۱۴ هکتار از اراضی ملی استان برای احداث نیروگاههای خورشیدی گفت: این اراضی در قالب ۱۱ طرح در شهرستانهای خوی، ارومیه، نقده و بوکان به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

محمدرضا اصغری، با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: اجرای این طرحها در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک صورت گرفته و می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و حفاظت از محیط‌ زیست ایفا کند.

اصغری، با بیان اینکه بهره‌برداری از نیروگاههای خورشیدی ضمن تأمین انرژی پایدار، به ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای روستاییان کمک می‌کند،اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزی از سرمایه‌گذاران علاقمند به فعالیت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت خواهد کرد.