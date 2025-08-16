پخش زنده
۱۱۴ هکتار از اراضی ملی در آذربایجانغربی برای احداث نیروگاه خورشیدی واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به واگذاری ۱۱۴ هکتار از اراضی ملی استان برای احداث نیروگاههای خورشیدی گفت: این اراضی در قالب ۱۱ طرح در شهرستانهای خوی، ارومیه، نقده و بوکان به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.
محمدرضا اصغری، با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: اجرای این طرحها در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حمایت از سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک صورت گرفته و میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف سوختهای فسیلی و حفاظت از محیط زیست ایفا کند.
اصغری، با بیان اینکه بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی ضمن تأمین انرژی پایدار، به ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای روستاییان کمک میکند،اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزی از سرمایهگذاران علاقمند به فعالیت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر حمایت خواهد کرد.