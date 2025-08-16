کارشناس هواشناسی استان قزوین از تداوم بارش‌های پراکنده و وزش باد در برخی مناطق طی امروز و فردا خبر داد و پیش‌بینی کرد از دوشنبه، جوی پایدار همراه با افزایش دما، استان را در بر بگیرد.

هوای استان قزوین در آستانه تغییر؛ از رگبار و باد خنک تا آفتاب تابستانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی استان قزوین، با اشاره به خروجی مدل‌های هواشناسی، از گذر امواج جوی طی امروز و فردا خبر داد که سبب افزایش ابر در سطح استان می‌شود.

وی افزود: احتمال بارش‌هایی به صورت رگبار و رعد و برق، به ویژه در مناطق کوهستانی، برای این دو روز وجود دارد.

بهروزی با اشاره به بارش‌های پراکنده شب گذشته، گفت: دیشب در شهر‌های تاکستان، رازمیان، سیردان، کوهین، معلم‌کلایه و حتی بخش‌هایی از شهر قزوین شاهد رعد و برق و بارش بودیم که بیشترین میزان بارش با دو میلی‌متر در ایستگاه تاکستان به ثبت رسید.

این کارشناس هواشناسی، از تداوم نفوذ زبانه‌های پرفشار و وزش باد‌های شمالی تا فردا در سطح استان خبر داد.

وی تاکید کرد: سرعت وزش باد‌ها به ویژه در کانال‌های بادی استان نظیر شهر‌های کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا نمود بیشتری خواهد داشت. همچنین برای ارتفاعات شمالی استان پدیده مه‌گرفتگی نیز طی دو روز آینده پیش‌بینی می‌شود.

بهروزی در ادامه افزود: از روز دوشنبه تا اواخر هفته، وضعیت جوی به نسبت پایدار شده و شاهد آسمان صاف و آفتابی خواهیم بود. در این مدت، جریانات جنوبی جایگزین جریانات شمالی شده و وزش باد‌های جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان نیز اظهار داشت: از روز دوشنبه تا اواخر هفته روند افزایش نسبی دما را پیش رو خواهیم داشت.

بر اساس گزارش هواشناسی، دیروز بوئین‌زهرا با بیشینه دمای ۳۷ درجه، گرمترین نقطه استان گزارش شد.