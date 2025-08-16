پخش زنده
کارشناس هواشناسی استان قزوین از تداوم بارشهای پراکنده و وزش باد در برخی مناطق طی امروز و فردا خبر داد و پیشبینی کرد از دوشنبه، جوی پایدار همراه با افزایش دما، استان را در بر بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی استان قزوین، با اشاره به خروجی مدلهای هواشناسی، از گذر امواج جوی طی امروز و فردا خبر داد که سبب افزایش ابر در سطح استان میشود.
وی افزود: احتمال بارشهایی به صورت رگبار و رعد و برق، به ویژه در مناطق کوهستانی، برای این دو روز وجود دارد.
بهروزی با اشاره به بارشهای پراکنده شب گذشته، گفت: دیشب در شهرهای تاکستان، رازمیان، سیردان، کوهین، معلمکلایه و حتی بخشهایی از شهر قزوین شاهد رعد و برق و بارش بودیم که بیشترین میزان بارش با دو میلیمتر در ایستگاه تاکستان به ثبت رسید.
این کارشناس هواشناسی، از تداوم نفوذ زبانههای پرفشار و وزش بادهای شمالی تا فردا در سطح استان خبر داد.
وی تاکید کرد: سرعت وزش بادها به ویژه در کانالهای بادی استان نظیر شهرهای کوهین، تاکستان و بوئینزهرا نمود بیشتری خواهد داشت. همچنین برای ارتفاعات شمالی استان پدیده مهگرفتگی نیز طی دو روز آینده پیشبینی میشود.
بهروزی در ادامه افزود: از روز دوشنبه تا اواخر هفته، وضعیت جوی به نسبت پایدار شده و شاهد آسمان صاف و آفتابی خواهیم بود. در این مدت، جریانات جنوبی جایگزین جریانات شمالی شده و وزش بادهای جنوبی پیشبینی میشود.
وی در خصوص وضعیت دمایی استان نیز اظهار داشت: از روز دوشنبه تا اواخر هفته روند افزایش نسبی دما را پیش رو خواهیم داشت.
بر اساس گزارش هواشناسی، دیروز بوئینزهرا با بیشینه دمای ۳۷ درجه، گرمترین نقطه استان گزارش شد.