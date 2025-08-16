پخش زنده
طرح توسعه سالن ایستگاه راه آهن اندیمشک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل راه آهن زاگرس گفت: ایستگاه راه اهن اندیمشک یکی از ایستگاههای قدیمی کشور میباشد و ظرفیت فعلی سالن آن ۱۷۰ نفر و مساحت ۵۰۰ متر مربع است که موجب گله مندی مسافران شده بود.
فخرالدین پیروزفر افزود: با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال عملیات اجرایی توسعه و بهسازی سالن ایستگاه راه اهن اندیمشک آغاز که با بهره برداری از آن وسعت این ایستگاه به یک هزار و ۶۰۰ متر مربع و گنجایش ۵۵۰ نفر خواهد رسید.
وی اظهار کرد: قرار گرفتن ایستگاه راه آهن در محدوده شهر اندیمشک موجب شده تا اجرای طرحهای بهینه سازی نقش اساسی در ارتقای زیرساختهای اندیمشک داشته باشد.
راه آهن ناحیه زاگرس دارای ۱۲ ایستگاه با ۲۲۵ کیلومتر حوزه استحفاظی است.